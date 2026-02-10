Tecnología

El truco efectivo para cargar el celular más rápido: por qué es mejor apagarlo que usar ‘modo avión’

Cada día, numerosos usuarios intentan encontrar formas de acelerar la carga del celular, sobre todo cuando el tiempo es limitado antes de salir de casa o continuar con sus actividades diarias.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 1:29 p. m.
Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía.
Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía. Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

Una de las situaciones más comunes y que genera más desesperación en las personas es quedarse sin batería en el celular en medio del día. Ante esto, miles de usuarios buscan a diario trucos para cargar el teléfono más rápido, especialmente cuando disponen de pocos minutos antes de salir de casa o retomar una jornada laboral.

Por ejemplo, cargar el celular en modo avión o apagarlo por completo podría acelerar el proceso de carga, pero no ambas opciones ofrecen el mismo resultado. De acuerdo con la plataforma Yup Charge, activar el modo avión permite reducir el tiempo de carga hasta en un 25%, ya que el dispositivo deja de gastar energía en funciones y la batería podría llenarse en menos tiempo que cuando el equipo permanece conectado a todas sus redes.

El modo avión del celular puede salvar vidas
Según expertos, activar el modo avión permite reducir el tiempo de carga hasta en un 25%. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, la experiencia práctica muestra que esta mejora no siempre es tan significativa como parece. Según un análisis hecho por Xataka Movil, cargar el celular completamente apagado se perfila como la alternativa más eficiente, ya que en ese estado desaparece cualquier consumo energético adicional y toda la corriente se dirige exclusivamente a la batería.

Por esta razón, quienes buscan reducir al máximo el tiempo conectado al cargador encuentran en esta opción la más recomendable. Al no ejecutar procesos internos ni mantener servicios activos, el dispositivo aprovecha mejor la energía recibida durante la carga.

Tecnología

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

Tecnología

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Tecnología

Apagar sus electrodomésticos es un error potencial: esto es lo que debe hacer para que no disparen el consumo de energía del hogar

Tecnología

Elon Musk lanzó advertencia sobre un futuro dominado por la IA y la posible pérdida del control humano: “Solo intento ser realista”

Tecnología

Si recibe molestas llamadas spam, estas ‘apps’ podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

Tecnología

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Tecnología

Al momento de retirar dinero en el cajero automático, hacer esto en el instante lo salvaría de caer en una peligrosa estafa

Tecnología

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

Tecnología

Oprimir este sencillo botón puede hacer que su celular cargue mucho más rápido sin causar daños en la batería

Tecnología

Si nota esto al cargar su celular, active esta función para evitar el desgaste prematuro en la batería

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Las pruebas realizadas en distintos teléfonos y con cargadores de diferentes potencias, según el medio citado anteriormente, evidencian que el impacto del modo avión depende en gran medida de la velocidad de carga.

Con cargadores lentos, la activación de esta función puede recortar entre cinco y diez minutos en baterías de alrededor de 5.000 mAh, mientras que en sistemas de carga rápida la diferencia es casi imperceptible. Además, el tiempo final nunca es idéntico, ya que influyen factores como aplicaciones en segundo plano, notificaciones entrantes o el uso de la pantalla.

Incluso sin acceso al enchufe, es posible aumentar el nivel de batería gracias a alternativas de carga que funcionan de forma independiente.
Al cargar el celular apagado, el equipo genera menos calor, lo que mejora la eficiencia y cuida la batería a largo plazo. Foto: Getty Images

En este contexto, apagar por completo el dispositivo ofrece los mejores resultados. Algunos fabricantes, como Motorola y Samsung, permiten que el teléfono permanezca apagado durante todo el proceso de carga, sin iniciar el sistema operativo, lo que representa una ventaja clara frente a otros modelos, además de que podría traducirse en una reducción adicional del tiempo de carga de entre un 5% y un 10%.

A este beneficio se suma un aspecto clave: la temperatura. Al cargar el celular apagado, el equipo genera menos calor, lo que mejora la eficiencia y cuida la batería a largo plazo. Aunque no todos los dispositivos cuentan con esta función, los resultados sugieren que debería incorporarse de forma estándar, ya que combina mayor rapidez de carga con un menor desgaste del equipo.

Más de Tecnología

Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía.

El truco efectivo para cargar el celular más rápido: por qué es mejor apagarlo que usar ‘modo avión’

WhatsApp Web llega este 2026 con nuevas funciones que cambiarían la experiencia.

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

¿Qué tan resistentes son los celulares actuales?

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

El consumo fantasma es uno de los mayores causantes del incremento en el consumo de energía.

Apagar sus electrodomésticos es un error potencial: esto es lo que debe hacer para que no disparen el consumo de energía del hogar

El magnate lanzó nuevas declaraciones sobre los riesgos de la IA en la humanidad.

Elon Musk lanzó advertencia sobre un futuro dominado por la IA y la posible pérdida del control humano: “Solo intento ser realista”

Las llamadas spam se han convertido en una de las situaciones más molestas.

Si recibe molestas llamadas spam, estas ‘apps’ podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad individual que forma parte de la seguridad personal y financiera.

Al momento de retirar dinero en el cajero automático, hacer esto en el instante lo salvaría de caer en una peligrosa estafa

El asteroide Bennu es considerado un objeto primitivo que ha permanecido prácticamente inalterado desde la formación del sistema solar.

Expertos de la NASA identifican componente clave en un asteroide que podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Los routers actuales son más inteligentes y operan en bandas más amplias.

Ante una señal wifi lenta y con interferencias, evite hacer este truco ‘popular’ porque podría empeorar el problema de conexión

Noticias Destacadas