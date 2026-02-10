El truco efectivo para cargar el celular más rápido: por qué es mejor apagarlo que usar ‘modo avión’

Una de las situaciones más comunes y que genera más desesperación en las personas es quedarse sin batería en el celular en medio del día. Ante esto, miles de usuarios buscan a diario trucos para cargar el teléfono más rápido, especialmente cuando disponen de pocos minutos antes de salir de casa o retomar una jornada laboral.

Por ejemplo, cargar el celular en modo avión o apagarlo por completo podría acelerar el proceso de carga, pero no ambas opciones ofrecen el mismo resultado. De acuerdo con la plataforma Yup Charge, activar el modo avión permite reducir el tiempo de carga hasta en un 25%, ya que el dispositivo deja de gastar energía en funciones y la batería podría llenarse en menos tiempo que cuando el equipo permanece conectado a todas sus redes.

Según expertos, activar el modo avión permite reducir el tiempo de carga hasta en un 25%. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, la experiencia práctica muestra que esta mejora no siempre es tan significativa como parece. Según un análisis hecho por Xataka Movil, cargar el celular completamente apagado se perfila como la alternativa más eficiente, ya que en ese estado desaparece cualquier consumo energético adicional y toda la corriente se dirige exclusivamente a la batería.

Por esta razón, quienes buscan reducir al máximo el tiempo conectado al cargador encuentran en esta opción la más recomendable. Al no ejecutar procesos internos ni mantener servicios activos, el dispositivo aprovecha mejor la energía recibida durante la carga.

Las pruebas realizadas en distintos teléfonos y con cargadores de diferentes potencias, según el medio citado anteriormente, evidencian que el impacto del modo avión depende en gran medida de la velocidad de carga.

Con cargadores lentos, la activación de esta función puede recortar entre cinco y diez minutos en baterías de alrededor de 5.000 mAh, mientras que en sistemas de carga rápida la diferencia es casi imperceptible. Además, el tiempo final nunca es idéntico, ya que influyen factores como aplicaciones en segundo plano, notificaciones entrantes o el uso de la pantalla.

Al cargar el celular apagado, el equipo genera menos calor, lo que mejora la eficiencia y cuida la batería a largo plazo. Foto: Getty Images

En este contexto, apagar por completo el dispositivo ofrece los mejores resultados. Algunos fabricantes, como Motorola y Samsung, permiten que el teléfono permanezca apagado durante todo el proceso de carga, sin iniciar el sistema operativo, lo que representa una ventaja clara frente a otros modelos, además de que podría traducirse en una reducción adicional del tiempo de carga de entre un 5% y un 10%.

A este beneficio se suma un aspecto clave: la temperatura. Al cargar el celular apagado, el equipo genera menos calor, lo que mejora la eficiencia y cuida la batería a largo plazo. Aunque no todos los dispositivos cuentan con esta función, los resultados sugieren que debería incorporarse de forma estándar, ya que combina mayor rapidez de carga con un menor desgaste del equipo.