¿Adiós a los cargadores tradicionales? La tecnología inalámbrica que permite cargar el celular sin cables y más rápido

Durante años, los cables de carga han sido un accesorio indispensable para millones de usuarios de los celulares. Sin embargo, los avances tecnológicos estarían impulsando una nueva generación de sistemas que podrían transformar por completo la manera en que se recargan los dispositivos electrónicos.

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La carga inalámbrica continúa ganando terreno en hogares, oficinas y distintos espacios de uso cotidiano, impulsando una nueva forma de mantener los dispositivos móviles con batería sin depender constantemente de cables o enchufes.

Una de las actualizaciones más recientes llegó en 2025 con la presentación de Qi2.2.1, una evolución del estándar desarrollado por el Wireless Power Consortium. Esta nueva versión incrementa la potencia máxima de carga hasta los 25 vatios, permitiendo que los dispositivos compatibles recuperen energía en menos tiempo y con una mejor gestión del calor generado durante el proceso.

Celular sobre una base de carga inalámbrica Foto: Getty Images

Gracias a esta tecnología, el celular se posiciona automáticamente en el punto adecuado sobre la base de carga, reduciendo pérdidas de energía causadas por una colocación incorrecta. Además, las velocidades de carga alcanzadas por estos sistemas, que actualmente oscilan entre los 15 y los 25 vatios, se acercan cada vez más al rendimiento ofrecido por algunos cargadores convencionales.

Entre los primeros equipos preparados para aprovechar esta tecnología se encuentran algunos de los teléfonos inteligentes más recientes del mercado, como determinadas generaciones de iPhone, Samsung Galaxy y Google Pixel. No obstante, la lista de productos compatibles continúa creciendo a medida que más fabricantes adoptan el estándar.

No todos los modelos de celular son compatibles con esta tecnología de carga. Foto: Getty Images

El creciente interés por estos sistemas se debe a que eliminan la necesidad de conectar y desconectar cables constantemente, reduciendo el desgaste de los puertos de carga de los dispositivos y disminuyendo el riesgo de daños en los conectores.

Además, el proceso resulta más sencillo y cómodo para el usuario, ya que basta con colocar el equipo sobre una superficie compatible para iniciar la recarga. A esto se suma una mejor integración con espacios modernos, menos desorden causado por cables y la posibilidad de alimentar varios dispositivos simultáneamente desde un mismo punto de carga.

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Los responsables del desarrollo de Qi2 también señalaron que el objetivo va más allá de los celulares. La tecnología está diseñada para integrarse progresivamente en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, incluyendo tabletas, accesorios portátiles y otros equipos de uso cotidiano.

Esta expansión buscaría facilitar la vida de los usuarios mediante un ecosistema más unificado, en el que una misma solución de carga pueda alimentar varios dispositivos, reduciendo la necesidad de utilizar múltiples cargadores y simplificando la organización tecnológica en hogares y oficinas.