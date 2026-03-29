Tecnología

El dispositivo que, si está conectado a una regleta eléctrica, debe desconectar de inmediato porque podría provocar un incendio

Diversos factores pueden provocar chispas o acumulación de calor que, sin una intervención oportuna, pueden desencadenar incendios en cuestión de segundos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
29 de marzo de 2026, 4:49 p. m.
Uno de los errores más comunes es conectar varios dispositivos de alto consumo a una misma regleta o extensión.
Uno de los errores más comunes es conectar varios dispositivos de alto consumo a una misma regleta o extensión. Foto: Getty Images

Si bien los electrodomésticos pueden generar un consumo considerable de energía, también es importante señalar que un uso inadecuado puede provocar accidentes, como incendios que pongan en riesgo a las personas en el hogar.

Su Air Fryer puede estar mal conectada: utilizar de esta manera el aparato eléctrico podría provocar un cortocircuito

No obstante, el peligro no se limita únicamente a estos aparatos. Existen otros dispositivos y hábitos cotidianos que, si no se manejan con precaución, también pueden desencadenar emergencias.

Electrodomésticos como estufas, hornos, freidoras de aire o calentadores son, sin duda, una de las principales fuentes de riesgo cuando presentan fallas o se utilizan de forma incorrecta. Conexiones defectuosas, sobrecargas eléctricas o el uso de extensiones en mal estado pueden generar chispas o sobrecalentamientos que, en cuestión de segundos, desencadenen un incendio.

Sin embargo, otros dispositivos más pequeños y de uso diario también representan un peligro silencioso. Tal como explica Computer Hoy, los aparatos para el cuidado del cabello —como secadores, planchas y rizadores— tienen un alto consumo energético, ya que funcionan mediante resistencias que generan calor.

Tecnología

De ChatGPT a Gemini: la nueva función de Google que permitirá trasladar conversaciones y datos personales en pocos pasos

Tecnología

¿Olvidó la contraseña del wifi? El método rápido y efectivo para conectar su celular a internet con solo presionar un botón

Tecnología

Apple celebra sus 50 años con un nuevo desafío, ¿de qué se trata?

Tecnología

Adiós a eliminar aplicaciones o archivos importantes: con este truco puede liberar hasta 50 GB de almacenamiento en su iPhone

Tecnología

Viaje a la Luna en Misión Artemis II de la Nasa: hora y plataformas por las que se puede ver la transmisión

Tecnología

La Tierra está en sus límites: organización mundial declara “situación de emergencia”

Tecnología

Advierten sobre el contenido de esta llamada telefónica porque puede ser una estafa: “Vamos a simular”

Tecnología

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

Tecnología

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Tecnología

No vuelva a apagar el televisor de esta forma porque podría causar daños costosos e irreversibles en su funcionamiento

¿Cuánto dura una plancha de pelo?
Un uso inadecuado puede provocar accidentes graves, como incendios en el hogar. Foto: Getty Images

Esta característica hace que demanden una gran cantidad de electricidad en poco tiempo, lo que puede resultar riesgoso si se conectan a regletas o extensiones no diseñadas para soportar esa carga. El uso simultáneo de varios de estos dispositivos puede provocar sobrecalentamientos, fallas eléctricas e incluso cortocircuitos. Por ello, se recomienda conectarlos directamente a tomas de corriente seguras y utilizarlos con precaución.

El riesgo aumenta si se emplean varios de estos aparatos al mismo tiempo o si las regletas son de baja calidad. El exceso de corriente puede deteriorar los cables o derretir componentes internos, situaciones que representan una amenaza para la seguridad del hogar.

Las regletas eléctricas pueden sufrir sobrecargar si no se usan correctamente.
Gran parte de los incendios domésticos tienen su origen en problemas eléctricos. Foto: Getty Images

Para prevenir accidentes, los expertos aconsejan conectar estos electrodomésticos directamente a tomas de corriente fijas y en buen estado. También es fundamental evitar su uso cerca del agua, no dejarlos encendidos sin supervisión y revisar periódicamente el estado de cables y enchufes.

Aunque los dispositivos para el cuidado del cabello facilitan la rutina diaria, su uso indebido puede tener consecuencias graves. Adoptar hábitos responsables y conocer los peligros asociados es clave para garantizar la seguridad eléctrica en el hogar y prevenir incidentes evitables.