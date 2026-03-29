El dispositivo que, si está conectado a una regleta eléctrica, debe desconectar de inmediato porque podría provocar un incendio

Si bien los electrodomésticos pueden generar un consumo considerable de energía, también es importante señalar que un uso inadecuado puede provocar accidentes, como incendios que pongan en riesgo a las personas en el hogar.
No obstante, el peligro no se limita únicamente a estos aparatos. Existen otros dispositivos y hábitos cotidianos que, si no se manejan con precaución, también pueden desencadenar emergencias.
Electrodomésticos como estufas, hornos, freidoras de aire o calentadores son, sin duda, una de las principales fuentes de riesgo cuando presentan fallas o se utilizan de forma incorrecta. Conexiones defectuosas, sobrecargas eléctricas o el uso de extensiones en mal estado pueden generar chispas o sobrecalentamientos que, en cuestión de segundos, desencadenen un incendio.
Sin embargo, otros dispositivos más pequeños y de uso diario también representan un peligro silencioso. Tal como explica Computer Hoy, los aparatos para el cuidado del cabello —como secadores, planchas y rizadores— tienen un alto consumo energético, ya que funcionan mediante resistencias que generan calor.
Esta característica hace que demanden una gran cantidad de electricidad en poco tiempo, lo que puede resultar riesgoso si se conectan a regletas o extensiones no diseñadas para soportar esa carga. El uso simultáneo de varios de estos dispositivos puede provocar sobrecalentamientos, fallas eléctricas e incluso cortocircuitos. Por ello, se recomienda conectarlos directamente a tomas de corriente seguras y utilizarlos con precaución.
El riesgo aumenta si se emplean varios de estos aparatos al mismo tiempo o si las regletas son de baja calidad. El exceso de corriente puede deteriorar los cables o derretir componentes internos, situaciones que representan una amenaza para la seguridad del hogar.
Para prevenir accidentes, los expertos aconsejan conectar estos electrodomésticos directamente a tomas de corriente fijas y en buen estado. También es fundamental evitar su uso cerca del agua, no dejarlos encendidos sin supervisión y revisar periódicamente el estado de cables y enchufes.
Aunque los dispositivos para el cuidado del cabello facilitan la rutina diaria, su uso indebido puede tener consecuencias graves. Adoptar hábitos responsables y conocer los peligros asociados es clave para garantizar la seguridad eléctrica en el hogar y prevenir incidentes evitables.