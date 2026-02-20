Tecnología

Los electrodomésticos de su casa que pueden originar un devastador incendio si ignora este detalle al momento de usarlos

Los aparatos eléctricos son muy útiles, pero también pueden representar un riesgo de incendio si no se usan o mantienen adecuadamente.

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 9:41 a. m.
Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios. Foto: Getty Images

Es cada vez más común entrar a un hogar y encontrar la cocina, la sala o las habitaciones llenas de electrodomésticos. Estos equipos cumplen funciones esenciales en la vida cotidiana de millones de familias, ya que facilitan tareas como la limpieza, el entretenimiento y la preparación de alimentos. Por ello, se han convertido en elementos indispensables en la vida moderna.

Gracias a los avances tecnológicos, los electrodomésticos actuales están diseñados para consumir menos energía y funcionar de manera más eficiente. Esto no solo reduce el esfuerzo físico, sino también el gasto en servicios como la electricidad y el agua. Por ejemplo, una lavadora moderna puede procesar más ropa utilizando menos recursos que los métodos tradicionales.

Sin embargo, para aprovechar estos beneficios es fundamental usarlos correctamente. Un uso inadecuado puede aumentar el consumo de energía y limitar su eficiencia. Además, más allá del rendimiento, estos aparatos también pueden representar un riesgo para la seguridad del hogar, dado que pueden provocar accidentes graves e incluso incendios.

Algunos electrodomésticos requieren mayor atención que otros.
Algunos electrodomésticos requieren mayor atención que otros. Foto: Getty Images

Los incendios eléctricos suelen originarse por fallas en sistemas o componentes, como cables deteriorados, conexiones defectuosas o equipos sobrecalentados. Este tipo de incendios puede propagarse rápidamente y causar daños significativos en viviendas.

Para qué sirven los dos agujeros en las clavijas de los enchufes eléctricos y por qué no debe ignorarlos

De acuerdo con Safety Culture, también influyen factores como enchufes e interruptores en mal estado, dispositivos de iluminación defectuosos o con potencia inadecuada, la cercanía a materiales inflamables y fallas en los sistemas eléctricos, como cortocircuitos o arcos eléctricos.

En este contexto, electrodomésticos como secadoras, calentadores eléctricos, cafeteras y tostadoras son algunos de los más propensos a generar incendios, especialmente cuando se utilizan de forma incorrecta o sin el mantenimiento adecuado.

Por ello, es clave saber cómo prevenir estos incidentes y reconocer sus señales de alerta a tiempo. Entre los principales indicios se encuentran el olor a quemado, la presencia de humo, chispas en enchufes o aparatos, y la decoloración o el sobrecalentamiento de tomas e interruptores.

También son señales de riesgo las luces parpadeantes y los disyuntores que se disparan con frecuencia. Detectar estos signos de manera oportuna permite actuar rápidamente y evitar consecuencias graves.

La seguridad debe ser siempre la prioridad, y pequeños gestos como este pueden marcar la diferencia en la protección del hogar y la familia.
La seguridad debe ser siempre la prioridad, y pequeños gestos como este pueden marcar la diferencia en la protección del hogar y la familia. Foto: Getty Images

Asimismo, el mantenimiento de los electrodomésticos es fundamental para garantizar su buen funcionamiento y reducir riesgos en el hogar. Revisar periódicamente cables, enchufes y conexiones ayuda a identificar daños a tiempo, mientras que la limpieza constante evita la acumulación de polvo, grasa o residuos que pueden provocar sobrecalentamientos o incendios.

Finalmente, seguir las recomendaciones del fabricante y realizar revisiones técnicas cuando sea necesario contribuye a prolongar la vida útil de los equipos. Un electrodoméstico bien cuidado no solo funciona mejor, sino que también es más seguro y eficiente en el consumo de energía.

