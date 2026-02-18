Tecnología

Para qué sirven los dos agujeros en las clavijas de los enchufes eléctricos y por qué no debe ignorarlos

Un detalle importante, aunque poco valorado por los usuarios, son los pequeños agujeros en las clavijas de los conectores, que cumplen una función de seguridad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
18 de febrero de 2026, 2:44 p. m.
Aunque pueden parecer decorativos, cumplen funciones críticas para la seguridad eléctrica de la casa.
Aunque pueden parecer decorativos, cumplen funciones críticas para la seguridad eléctrica de la casa. Foto: Getty Images

Los avances tecnológicos han transformado la vida cotidiana, especialmente gracias a los electrodomésticos, que facilitan diversas tareas en el hogar. Un elemento común en muchos de estos dispositivos son sus cables, los cuales comparten un diseño muy similar, destacando un detalle curioso: los agujeros en sus clavijas.

Aunque muchas personas los perciben como un simple adorno, estos agujeros cumplen funciones importantes en términos de seguridad y practicidad al conectar los dispositivos a la corriente eléctrica.

Según explica Computer Hoy, portal especializado en tecnología, su presencia busca proteger la seguridad de la casa y sus integrantes, garantizando una conexión estable y evitando accidentes que podrían producirse por cables mal ajustados.

Una conexión inadecuada puede provocar cortocircuitos, sobrecargas o descargas eléctricas peligrosas para las personas.
Una conexión inadecuada puede provocar cortocircuitos, sobrecargas o descargas eléctricas peligrosas para las personas. Foto: Getty Images

¿Para qué sirven los agujeros que tienen la mayoría de enchufes?

No todos los enchufes presentan este diseño, ya que depende del país. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de los conectores de dos clavijas, como los de cargadores o pequeños aparatos eléctricos, sí los incluyen.

Tecnología

ChatGPT permite verificar si el número que llama al celular es fiable o un fraude, sin necesidad de contestar

Tecnología

Mark Zuckerberg ante la justicia en un juicio histórico contra Meta por adicción a redes sociales

Tecnología

El deshielo podría liberar bacterias antiguas resistentes a antibióticos: una permaneció congelada durante 5.000 años

Tecnología

Astrónomos llaman a no perderse este fenómeno celestial, que en pocas horas permitirá ver a Mercurio como nunca antes

Tecnología

Alerta con este virus preinstalado en algunos dispositivos Android: podría espiar todo lo que hace en su celular

Tecnología

La inteligencia artificial impulsa una nueva generación de ciberataques ultrarrápidos: estas son las técnicas que usan los hackers

Tecnología

El Año Nuevo Chino está en WhatsApp y así puede activarlo en su celular para atraer buenas energías

Tecnología

Si su wifi se satura en casa, revise el router: podría estar frenando su internet sin saberlo

Tecnología

Nunca conecte este tipo de cables a su televisor porque podría tener una experiencia desastrosa al utilizarlo

Tecnología

Si tiene problemas con la cobertura wifi, haga esto con los antiguos cables para mejorar la conexión en segundos

No obstante, a nivel global, la estandarización de los enchufes tiene como objetivo garantizar seguridad y eficiencia, y estos detalles aparentemente pequeños forman parte de esa estrategia.

Los tres electrodomésticos que todos tienen en casa y que siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados

Así las cosas, estos particulares agujeros permiten que los dispositivos se fijen con mayor firmeza, evitando desconexiones accidentales. Esto disminuye el riesgo de chispas o cortocircuitos que podrían ocurrir si el contacto entre el enchufe y la clavija no es estable.

Además, mejoran la conexión eléctrica al permitir que los contactos internos del conector se ajusten con precisión, asegurando un flujo constante de corriente. Esto es especialmente importante en electrodomésticos de alto consumo, dado que ayuda a prevenir sobrecalentamientos.

Estos agujeros tienen la función de establecer una conexión eléctrica con la toma de corriente que se pueda manipular con seguridad.
Estos agujeros tienen la función de establecer una conexión eléctrica con la toma de corriente que se pueda manipular con seguridad. Foto: Getty Images

Por todas estas razones, es fundamental no subestimar estos significativos detalles. Mantener los enchufes y clavijas en buen estado garantiza seguridad, evita accidentes y asegura el correcto funcionamiento de los dispositivos. Prestando atención a estos elementos, se protege tanto la vida útil de los electrodomésticos como la integridad de quienes los usan.

Más de Tecnología

El asistente de OpenAI facilita revisar números, correos y enlaces antes de interactuar con ellos.

ChatGPT permite verificar si el número que llama al celular es fiable o un fraude, sin necesidad de contestar

Mark Zuckerberg comparece en juicio clave por el impacto de las redes sociales en jóvenes.

Mark Zuckerberg ante la justicia en un juicio histórico contra Meta por adicción a redes sociales

La cueva de Scarisoara, en Rumanía, guardó durante milenios una bacteria con más de cien genes de resistencia a antibióticos modernos.

El deshielo podría liberar bacterias antiguas resistentes a antibióticos: una permaneció congelada durante 5.000 años

La elongación astronómica es un concepto geométrico que ayuda a comprender la dinámica del sistema solar y a planificar observaciones.

Astrónomos llaman a no perderse este fenómeno celestial, que en pocas horas permitirá ver a Mercurio como nunca antes

Kaleidoscope infecta dispositivos para mostrar anuncios falsos y obtener ingresos ilícitos.

Alerta con este virus preinstalado en algunos dispositivos Android: podría espiar todo lo que hace en su celular

En la era digital actual predominan la ingeniería social y el uso indebido de credenciales.

La inteligencia artificial impulsa una nueva generación de ciberataques ultrarrápidos: estas son las técnicas que usan los hackers

El 17 de febrero marcó el inicio del Año Nuevo Chino, una de las celebraciones más importantes de la cultura asiática.

El Año Nuevo Chino está en WhatsApp y así puede activarlo en su celular para atraer buenas energías

Las cataratas de sangre están ubicadas en el continente de la Antártida.

¿Dónde se encuentran exactamente las Cataratas de Sangre y por qué se llaman así?

Experto señala que existe el riesgo de que “los propios sistemas de IA tomen el control y la civilización humana sea un daño colateral en ese proceso”.

Un experto advirtió que la carrera por la IA pondría en peligro el futuro de la humanidad: “Estamos creando imitadores humanos”

Noticias Destacadas