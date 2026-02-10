Apagar sus electrodomésticos es un error potencial: esto es lo que debe hacer para que no disparen el consumo de energía del hogar

El cuidado de los electrodomésticos y el valor de la factura de energía se han convertido en una prioridad para millones de familias, que no solo se preocupan por el buen funcionamiento de sus equipos, sino también por el impacto que su uso frecuente puede tener en el gasto mensual. En muchos casos, el aumento en el consumo eléctrico no se debe a fallas en los aparatos ni a un uso excesivo, sino a prácticas cotidianas que pasan desapercibidas y que terminan afectando el bolsillo.

Una de las situaciones más comunes es la normalización de ciertos hábitos que, a largo plazo, repercuten de manera negativa en la red eléctrica del hogar. Entre ellos, dejar aparatos conectados sin que realmente estén en uso es uno de los más frecuentes.

Por qué dejar los aparatos eléctricos conectados es un mal hábito

Este comportamiento es habitual en muchos hogares y tiene que ver con mantener enchufados dispositivos que no lo necesitan. A diferencia de electrodomésticos como la nevera o el router wifi, que requieren conexión permanente, existen otros equipos que pueden desconectarse del tomacorriente sin inconvenientes, evitando así lo que se conoce como consumo fantasma.

Un aumento en el consumo de energía puede afectar el bolsillo drásticamente. Foto: Getty Images

De acuerdo con Repsol, el consumo fantasma se refiere a la energía que utilizan algunos electrodomésticos modernos incluso cuando no están en funcionamiento. Esto ocurre porque, al permanecer enchufados, parte de su transformador sigue activo, lo que explica que indicadores como luces o relojes continúen encendidos en modo stand by.

La forma más efectiva de eliminar este gasto innecesario es sencilla: desenchufar los equipos cuando no se estén utilizando. En la mayoría de los casos, esta práctica no afecta el funcionamiento de los aparatos y puede traducirse en un ahorro constante en la factura de energía.

Un ejemplo común son los cargadores de teléfonos móviles, que suelen permanecer conectados al tomacorriente incluso cuando no están cargando ningún dispositivo. Aunque su consumo individual es bajo, la suma de varios cargadores enchufados durante todo el día genera un gasto completamente prescindible.

Además, muchos electrodomésticos incorporan funciones que ayudan a reducir el consumo eléctrico, como los temporizadores de apagado automático. En el caso de los computadores de escritorio, su alto gasto energético hace que reemplazarlos por portátiles sea una alternativa que puede generar ahorros significativos.

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. Foto: Getty Images

Por otro lado, el etiquetado energético permite identificar equipos más eficientes y detectar aquellos con mayor consumo en modo de espera, un aspecto clave al momento de adquirir nuevos electrodomésticos. En este sentido, las regletas con interruptor —especialmente las que eliminan el modo stand by— se presentan como una herramienta eficaz para desconectar por completo varios dispositivos a la vez y evitar gastos innecesarios de electricidad.

Finalmente, existen regletas diseñadas específicamente para televisores que permiten eliminar el consumo fantasma y que pueden controlarse a distancia mediante el mando o el celular. Estas soluciones facilitan el apagado automático del televisor y de otros equipos conectados, como barras de sonido o consolas de videojuegos, de forma cómoda y eficiente.