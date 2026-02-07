Tecnología

El aparato eléctrico que se puede dañar y desatar un grave incendio si permanece conectado durante fuertes aguaceros

Las sobretensiones eléctricas generadas por rayos cercanos pueden dañar gravemente los aparatos, acortar su vida útil o provocar accidentes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de febrero de 2026, 2:52 a. m.
Las lluvias intensas y los rayos pueden provocar sobretensiones eléctricas que dañan los dispositivos
Las lluvias intensas y los rayos pueden provocar sobretensiones eléctricas que dañan los dispositivos Foto: Getty Images

Bogotá y varias regiones del país han sido escenario de intensas lluvias desde el inicio del 2026. Muchas zonas se han visto inundadas, afectando no solo la movilidad, sino también las actividades diarias de los ciudadanos, quienes deben cumplir con sus obligaciones laborales y personales.

El mal clima parece continuar, por lo que es fundamental que las personas tomen medidas para proteger su rutina y sus pertenencias. Esto no solo aplica a quienes deben salir de casa, sino también a quienes permanecen en ella y dependen de una variedad de electrodomésticos.

Los dispositivos eléctricos son indispensables para las tareas del hogar, ya sea para cocinar, limpiar o simplemente distraerse un rato. Sin embargo, durante las lluvias intensas pueden verse seriamente afectados si no se toman precauciones adecuadas.

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen.
Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. Foto: Getty Images

Los electrodomésticos que debería desconectar durante las fuertes lluvias

Según Xataka, portal especializado en tecnología, los expertos recomiendan desconectar los electrodomésticos durante tormentas o lluvias intensas. Esto protege los aparatos de daños causados por sobretensiones eléctricas provocadas por rayos cercanos, que pueden reducir su vida útil.

Tecnología

Si sus contraseñas no tienen esta letra incluida, cámbielas ahora mismo porque podría ser víctima de fraude y estafa

Tecnología

La función ‘oculta’ de Google Maps que permite recorrer ciudades en 3D: dónde está disponible y cómo usarla

Tecnología

Las fotos inéditas de la NASA que muestran el destino final del cometa 3I/ATLAS

Tecnología

Científicos de la NASA captan por primera vez impresionante fenómeno en el océano Pacífico con un nivel de detalle sin precedentes

Tecnología

Sora, la ‘app’ para generar videos con IA, sufre caída en descargas, ¿por qué?

Tecnología

Red social X implementa novedad con las notas colaborativas, ¿de qué se trata?

Tecnología

Medir el tiempo sin usar relojes: el avance cuántico que sorprende a los físicos

Tecnología

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

Tecnología

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Tecnología

Un error que sale caro: este pequeño aparato de la casa podría elevar el consumo en la factura de la luz

Utilizar la lavadora durante estas horas del día es un error crítico porque el consumo de energía en el hogar puede dispararse

En caso de no poder desenchufar equipos esenciales, como la nevera, se sugiere utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o un regulador de voltaje, que protege contra descargas y variaciones de tensión.

Aparatos como la cafetera, la tostadora o la freidora de aire son particularmente vulnerables a los picos de tensión. Si no se toman precauciones, sus sistemas internos pueden dañarse de forma inmediata o a mediano plazo.

Las lluvias también pueden afectar las instalaciones eléctricas debido a filtraciones y humedad, aumentando el riesgo de cortocircuitos, daños a los equipos e incluso accidentes eléctricos graves.

Una sobrecarga eléctrica genera un aumento excesivo de calor en los cables, lo que puede provocar incendios. Esta situación no solo pone en riesgo los aparatos eléctricos, sino que también representa un grave peligro para la seguridad de las personas y del hogar.

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios.
Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios. Foto: Getty Images

Por ello, es importante inspeccionar las tuberías y el sistema de drenaje del hogar, reparando de inmediato goteras o filtraciones. El contacto del agua con cables y conexiones puede deteriorarlos y provocar fallas internas o accidentes.

Además, se debe evitar conectar demasiados dispositivos en un solo enchufe, ya que esto aumenta el riesgo de sobrecalentamiento y cortocircuitos. Distribuya la carga eléctrica entre varias tomas y evite regletas de baja calidad.

Un error que sale caro: este pequeño aparato de la casa podría elevar el consumo en la factura de la luz

Tomar estas precauciones no solo protege los electrodomésticos, sino que también reduce el riesgo de accidentes eléctricos que podrían tener consecuencias graves.

Más de Tecnología

Las lluvias intensas y los rayos pueden provocar sobretensiones eléctricas que dañan los dispositivos.

El aparato eléctrico que se puede dañar y desatar un grave incendio si permanece conectado durante fuertes aguaceros

El avance acelerado de la tecnología ha incrementado la exposición de las personas a delitos informáticos.

Si sus contraseñas no tienen esta letra incluida, cámbielas ahora mismo porque podría ser víctima de fraude y estafa

La Vista Inmersiva no está habilitada en todo el mundo.

La función ‘oculta’ de Google Maps que permite recorrer ciudades en 3D: dónde está disponible y cómo usarla

Observaciones realizadas antes y después de su mayor acercamiento mostraron el despertar progresivo del cometa 3I/ATLAS.

Las fotos inéditas de la NASA que muestran el destino final del cometa 3I/ATLAS

El evento estuvo vinculado a un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en julio de 2025 frente a la costa oriental de Kamchatka.

Científicos de la NASA captan por primera vez impresionante fenómeno en el océano Pacífico con un nivel de detalle sin precedentes

Sora es la nueva IA de OpenAI

Sora, la ‘app’ para generar videos con IA, sufre caída en descargas, ¿por qué?

Esta fotografía muestra el logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter.

Red social X implementa novedad con las notas colaborativas, ¿de qué se trata?

¿A qué se debe que el ‘reloj del fin del mundo’ cambie constantemente de hora?

Medir el tiempo sin usar relojes: el avance cuántico que sorprende a los físicos

Voice call concept on the screen. Man holding smartphone doing voice call to someone.

Si está cansado de las llamadas spam, este es el nuevo prefijo que le permitiría identificarlas antes de contestar

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Noticias Destacadas