El aparato eléctrico que se puede dañar y desatar un grave incendio si permanece conectado durante fuertes aguaceros

Bogotá y varias regiones del país han sido escenario de intensas lluvias desde el inicio del 2026. Muchas zonas se han visto inundadas, afectando no solo la movilidad, sino también las actividades diarias de los ciudadanos, quienes deben cumplir con sus obligaciones laborales y personales.

El mal clima parece continuar, por lo que es fundamental que las personas tomen medidas para proteger su rutina y sus pertenencias. Esto no solo aplica a quienes deben salir de casa, sino también a quienes permanecen en ella y dependen de una variedad de electrodomésticos.

Los dispositivos eléctricos son indispensables para las tareas del hogar, ya sea para cocinar, limpiar o simplemente distraerse un rato. Sin embargo, durante las lluvias intensas pueden verse seriamente afectados si no se toman precauciones adecuadas.

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. Foto: Getty Images

Los electrodomésticos que debería desconectar durante las fuertes lluvias

Según Xataka, portal especializado en tecnología, los expertos recomiendan desconectar los electrodomésticos durante tormentas o lluvias intensas. Esto protege los aparatos de daños causados por sobretensiones eléctricas provocadas por rayos cercanos, que pueden reducir su vida útil.

Utilizar la lavadora durante estas horas del día es un error crítico porque el consumo de energía en el hogar puede dispararse

En caso de no poder desenchufar equipos esenciales, como la nevera, se sugiere utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o un regulador de voltaje, que protege contra descargas y variaciones de tensión.

Aparatos como la cafetera, la tostadora o la freidora de aire son particularmente vulnerables a los picos de tensión. Si no se toman precauciones, sus sistemas internos pueden dañarse de forma inmediata o a mediano plazo.

Las lluvias también pueden afectar las instalaciones eléctricas debido a filtraciones y humedad, aumentando el riesgo de cortocircuitos, daños a los equipos e incluso accidentes eléctricos graves.

Una sobrecarga eléctrica genera un aumento excesivo de calor en los cables, lo que puede provocar incendios. Esta situación no solo pone en riesgo los aparatos eléctricos, sino que también representa un grave peligro para la seguridad de las personas y del hogar.

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios. Foto: Getty Images

Por ello, es importante inspeccionar las tuberías y el sistema de drenaje del hogar, reparando de inmediato goteras o filtraciones. El contacto del agua con cables y conexiones puede deteriorarlos y provocar fallas internas o accidentes.

Además, se debe evitar conectar demasiados dispositivos en un solo enchufe, ya que esto aumenta el riesgo de sobrecalentamiento y cortocircuitos. Distribuya la carga eléctrica entre varias tomas y evite regletas de baja calidad.

Un error que sale caro: este pequeño aparato de la casa podría elevar el consumo en la factura de la luz

Tomar estas precauciones no solo protege los electrodomésticos, sino que también reduce el riesgo de accidentes eléctricos que podrían tener consecuencias graves.