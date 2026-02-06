Tecnología

Utilizar la lavadora durante estas horas del día es un error crítico porque el consumo de energía en el hogar puede dispararse

Su uso constante la convierte en una de las principales fuentes de consumo de energía, sobre todo cuando se ignora la importancia del horario en que se utiliza.

6 de febrero de 2026, 4:09 p. m.
El consumo de electricidad se ha convertido en uno de los factores que más impacta la economía familiar.
El ahorro de energía es uno de los aspectos más importantes en los hogares y, a la vez, uno de los que más preocupa. Esto se debe a que el consumo eléctrico influye directamente en el valor final de la factura que se paga a fin de mes, lo que puede representar un golpe considerable para el bolsillo de las familias. Por eso, adoptar medidas para reducir el gasto energético resulta clave.

Existen electrodomésticos de uso diario de los que es prácticamente imposible prescindir. Sin embargo, aunque no se puedan dejar de usar, sí es posible adoptar hábitos más eficientes para evitar pagar sumas elevadas en los recibos de luz.

Un ejemplo claro es la nevera, un equipo que permanece conectado las 24 horas del día y no puede apagarse, ya que de ella depende la correcta conservación de los alimentos. Algo similar ocurre con el router wifi, indispensable en muchos hogares donde varios dispositivos dependen de una conexión estable a internet.

A estos aparatos se suma la lavadora, una máquina diseñada para facilitar la vida cotidiana y optimizar el tiempo. Basta con introducir la ropa y dejar que el equipo haga el trabajo por sí solo, lo mismo que ocurre con la secadora. No obstante, en medio de su uso frecuente, muchas personas pasan por alto un detalle clave: el horario en el que se utilizan estos electrodomésticos puede ser determinante en el consumo de energía.

El mantenimiento constante es fundamental para prolongar la vida útil de la lavadora.
No todas las horas del día tienen el mismo costo eléctrico, y elegir el momento adecuado para usar la lavadora puede marcar la diferencia en la factura mensual.

La mejor hora para usar la lavadora y ahorrar energía

De acuerdo con La Casa del Electrodoméstico, las tarifas eléctricas varían según la hora del día. Durante las denominadas horas valle, la electricidad es más económica que en las horas punta. Aprovechar estos horarios para usar la lavadora permite reducir el consumo y ahorrar en la factura, siempre y cuando se conozcan los tramos de la tarifa contratada.

Sin este dispositivo, los paneles solares de su hogar no rendirán de manera óptima durante el frío intenso y las lluvias fuertes

Si bien las lavadoras modernas son cada vez más eficientes, su consumo depende en gran medida del momento en que se utilizan. Combinar el uso en horas valle con electrodomésticos de alta eficiencia ayuda a disminuir el gasto energético, prolongar la vida útil del equipo y evitar el sobreesfuerzo de la red eléctrica.

Además, optar por programas cortos o “eco” y lavar con agua a bajas temperaturas reduce aún más el consumo de energía y agua, sin afectar la calidad del lavado.

¿Cuál es la diferencia entre las horas valle y las horas punta?

Los horarios exactos de las horas valle y punta varían según el país, la región y la empresa prestadora del servicio. Por esta razón, siempre es recomendable revisar la factura de energía o consultar directamente con el proveedor para identificar las franjas horarias más económicas.

Lavar frecuentemente la ropa reduce el riesgo de infecciones.
Así las cosas, los horarios de consumo eléctrico pueden organizarse de manera orientativa de la siguiente forma:

  • Horarios punta: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
  • Horarios fuera de punta u horas valle: de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.

Estos rangos pueden variar según la empresa eléctrica y el tipo de tarifa, por lo que verificar esta información permite aprovechar mejor los horarios de menor costo y reducir el impacto en el recibo de luz.

