Sin averías ni malos olores: esta es la frecuencia ideal para limpiar la lavadora y que dure más tiempo

La lavadora suele ser uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar. Debido a su uso frecuente, estos aparatos pueden llegar a acumular suciedad, residuos de detergente y malos olores que no solo afectan su funcionamiento, sino que también pueden provocar daños en la ropa y reducir la eficacia de cada lavado.

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La falta de una limpieza regular puede provocar problemas como fallos en el funcionamiento, bloqueos y una menor eficiencia del electrodoméstico. En muchos casos, estos problemas están relacionados con la acumulación de suciedad en componentes esenciales.

Por eso, es importante mantener en buen estado el tambor, la goma, el filtro y el compartimento del detergente para prevenir averías y prolongar la vida útil de la lavadora.

¿Cada cuánto tiempo debería hacerle mantenimiento a la lavadora?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), realizar un mantenimiento frecuente de la lavadora es fundamental para asegurar su buen desempeño y evitar problemas relacionados con la acumulación de suciedad, moho y malos olores. Un adecuado cuidado del electrodoméstico permite que funcione de manera más eficiente y tenga una mayor duración con el paso del tiempo.

El moho en la lavadora puede acumularse y afectar el funcionamiento del aparato. Foto: Getty Images

De acuerdo con fabricantes como LG, una limpieza profunda debería realizarse al menos dos veces al año, dependiendo de la frecuencia con la que se utilice. Esta práctica ayuda a eliminar restos de suciedad acumulada y contribuye a que el electrodoméstico mantenga un funcionamiento eficiente durante más tiempo.

Sin embargo, algunas piezas requieren una atención más constante. Elementos como la goma de la puerta, el compartimento del detergente y el filtro suelen acumular humedad, residuos y microorganismos, por lo que es conveniente revisarlos y limpiarlos de manera periódica para evitar daños internos.

Las lavadoras están diseñadas para durar muchos años. Foto: Getty Images

Por ejemplo, en los hogares donde la lavadora se utiliza con frecuencia, puede ser necesario incrementar la rutina de mantenimiento. Una limpieza regular de las zonas más expuestas al desgaste favorece el rendimiento del aparato y disminuye las averías.

Además, los expertos sugieren adoptar algunos hábitos sencillos para conservar el aparato en mejores condiciones. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran hacer ciclos de lavado con agua caliente a 60 °C para eliminar bacterias, usar la cantidad adecuada de detergente y retirar la ropa apenas termine el lavado.