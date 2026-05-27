Alto consumo de energía en la lavadora: con estos trucos clave podrá ahorrar dinero en la factura de luz

La lavadora es uno de los electrodomésticos más comunes en los hogares gracias a su practicidad para limpiar y eliminar la suciedad de las prendas de vestir. Funciona mediante el uso de agua, electricidad y detergente, lo que permite realizar el proceso de lavado de forma eficiente y obtener buenos resultados.

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Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes asociados a su uso es el consumo de energía, especialmente cuando se utiliza con mucha frecuencia, lo que puede reflejarse en el aumento de la factura de electricidad a final de mes.

En realidad, este consumo elevado no siempre se debe al equipo en sí, ya que las lavadoras modernas incorporan sistemas de alta eficiencia energética en comparación con modelos antiguos. No obstante, el consumo también depende de factores como el tamaño, la marca y la categoría del electrodoméstico.

De acuerdo con LG, la eficiencia energética del aparato no depende únicamente del modelo, sino también de varios factores de uso. Entre los más importantes está la carga del tambor: sobrecargarlo puede afectar el funcionamiento de la máquina, reducir la circulación del agua y del detergente, y generar lavados menos efectivos que requieren repetición.

El consumo de energía puede incrementar por malas prácticas de uso con los electrodomésticos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

También influyen aspectos como la temperatura del lavado, el ciclo seleccionado, la capacidad de carga y el tipo y la cantidad de detergente utilizado.

Para maximizar el ahorro de energía, es fundamental adoptar buenos hábitos de uso, ya que no todo depende de la tecnología del equipo.

En general, se recomienda lavar a bajas temperaturas (20 °C o menos), porque esto reduce significativamente el consumo energético. Asimismo, es importante seguir las indicaciones del fabricante sobre la carga adecuada y el programa de lavado, y evitar el uso excesivo de detergente, dado que esto puede afectar el rendimiento y aumentar el esfuerzo de la máquina.

Los modelos actuales suelen ser más eficientes energéticamente que los antiguos. Foto: Getty Images

Además, resulta más eficiente realizar lavados con cargas completas en lugar de varios ciclos pequeños. También se recomienda apagar la lavadora cuando no esté en uso para evitar el consumo en modo de espera.

Algunas lavadoras con sistemas de dosificación automática ayudan a utilizar la cantidad justa de detergente, lo que mejora la eficiencia del lavado y contribuye al cuidado de la ropa.

Adoptar estas prácticas no solo permite reducir el consumo de electricidad, sino que también contribuye al buen funcionamiento y la vida útil de la lavadora a largo plazo.