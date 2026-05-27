El nuevo invento tecnológico que podría reemplazar los típicos carritos de supermercado y eliminar las filas de pago

Ir al supermercado hace parte de la vida cotidiana de las personas, ya que allí se adquieren alimentos, productos de aseo y otros artículos esenciales para el bienestar diario. Sin embargo, esta actividad puede resultar algo tediosa debido a las largas filas en las cajas, lo que obliga a planificar el tiempo con cuidado para poder realizar las compras con calma.

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En este contexto, destacan los carritos de supermercado, una herramienta que facilita la movilidad dentro de las tiendas. Estos espacios suelen ser amplios, con pasillos extensos y una gran variedad de productos. Sin un carrito, los clientes tendrían que cargar los artículos con las manos, lo que no solo limitaría la cantidad de productos que pueden llevar, sino que también haría la experiencia mucho más incómoda.

Además, permiten una compra más eficiente y organizada, dado que los usuarios pueden ir depositando los productos a medida que recorren el establecimiento. Esto evita desplazamientos innecesarios y reduce el tiempo total.

No obstante, los avances tecnológicos no solo han transformado la experiencia en el hogar con dispositivos inteligentes, sino que también están cambiando la forma de hacer mercado. En este escenario surge un nuevo invento que busca reemplazar a los carritos tradicionales del supermercado.

La tecnología está transformando la experiencia de compra en supermercados. Foto: Getty Images

Se trata de una alternativa que incorpora inteligencia artificial para hacer la experiencia de compra más fluida y completa, llegando incluso a reducir o evitar las largas filas en las cajas. Hasta el momento, varias empresas han desarrollado y probado este tipo de sistemas tecnológicos, por lo que ya están disponibles en algunos países.

De acuerdo con diversos medios internacionales, estos carritos inteligentes cuentan con pantallas táctiles que ayudan a ubicar productos, ofrecen recomendaciones personalizadas y muestran descuentos disponibles. Además, integran cámaras, sensores y básculas que identifican automáticamente los artículos que se van colocando.

Los carritos de supermercado facilitan la compra porque permiten transportar productos dentro de la tienda. Foto: Getty Images

También permiten escanear productos y realizar el pago directamente desde el propio carrito. Cabe señalar que sus características varían según la compañía que los haya desarrollado.

Aunque a simple vista mantienen el diseño de un carrito tradicional, incorporan una tablet y un escáner capaz de leer códigos QR. Incluso, en algunos casos, es posible utilizar el teléfono móvil como lector.

A medida que se añaden productos, la pantalla muestra el listado completo, los precios individuales y el total de la compra, aplicando automáticamente descuentos y promociones disponibles.