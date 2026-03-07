Tecnología

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

El avance de la tecnología en los últimos años ha dado paso a la llegada de métodos que facilitan la vida de los usuarios a la hora de interactuar con sus dispositivos electrónicos.

Valentina Castañeda Sierra

7 de marzo de 2026, 10:51 a. m.
Su desarrollo está impulsado por la inteligencia artificial y asistentes virtuales avanzados.
Los televisores se han ganado un lugar importante en la vida de las personas. No solo están presentes en los hogares, sino también en centros comerciales, empresas y otros espacios donde se utilizan para transmitir contenido o proyectar información relevante. Sin embargo, su funcionamiento no sería el mismo sin un elemento clave: el control remoto.

Este pequeño dispositivo funciona enviando señales —generalmente infrarrojas o mediante tecnología inalámbrica— al televisor. Cuando el usuario presiona un botón, el control transmite una orden específica que el TV interpreta para ejecutar una acción, como cambiar de canal, ajustar el volumen o acceder al menú de configuración.

En los equipos más modernos, especialmente en los Smart TV, algunos controles también operan mediante Bluetooth u otras conexiones inalámbricas, lo que permite mayor alcance y precisión. Además, incluyen funciones adicionales como control por voz o accesos directos a plataformas de streaming.

El control remoto es un dispositivo clave para manejar el televisor. Foto: Getty Images

Sin embargo, el avance de la tecnología también ha dado lugar a nuevas alternativas que buscan hacer más práctica la interacción con el televisor, incluso sin necesidad de utilizar el control remoto tradicional.

El mejor método para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva, sin rayarla ni mancharla

Una de estas opciones es el uso del celular como mando. Gracias a aplicaciones desarrolladas por los fabricantes, como SmartThings, es posible manejar todas las funciones del televisor directamente desde un smartphone o una tablet.

Este sistema evita depender de un único mando con pilas y facilita acciones como escribir contraseñas o realizar búsquedas utilizando el teclado del celular. Igualmente, permite que cualquier persona con la aplicación instalada controle el televisor sin necesidad de tener el control remoto físico.

Esto resulta especialmente útil porque el móvil es un aparato que la mayoría de las personas tiene siempre a la mano. De esta manera, puede reemplazar fácilmente al control remoto cuando se pierde, se queda sin baterías o simplemente no está cerca.

No obstante, esta no es la única alternativa. De acuerdo con Computer Hoy, el control por voz se perfila como una de las próximas formas de interacción con los dispositivos del hogar inteligente.

Una mala conexión wifi podría arruinar toda la experiencia de reproducción de contenidos.
El control remoto permite ejecutar diferentes funciones sin necesidad de interactuar directamente con el aparato. Foto: Getty Images

La integración de inteligencia artificial y de asistentes cada vez más sofisticados, como Gemini en Google Home, está transformando la manera en que las personas interactúan con sus dispositivos. Ahora es posible dar instrucciones de forma mucho más natural, sin tener que recordar comandos exactos o frases específicas. Con solo decir una orden en voz alta, el usuario puede buscar contenido en el televisor, cambiar de canal o incluso manejar distintos equipos del hogar inteligente.

Sin embargo, este avance también ha despertado inquietudes entre algunos usuarios. El funcionamiento de estos asistentes suele requerir que el micrófono del dispositivo permanezca activo para poder reconocer las órdenes de voz, lo que ha generado dudas sobre la privacidad y el manejo de la información.

Debido a ello, hay quienes optan por desactivar estas funciones y continuar utilizando alternativas más tradicionales, como las aplicaciones que convierten el teléfono móvil en un control remoto para el televisor.

