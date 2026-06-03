Parece sacado del futuro: China sorprende con un televisor plegable que se divide en cinco partes para facilitar su transporte

La innovación tecnológica continúa transformando la vida cotidiana y generando soluciones que buscan hacer más eficientes diversas actividades. Ante esto, las empresas desarrollan dispositivos cada vez más sofisticados que llaman la atención del público por sus características novedosas.

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En este contexto, presentaron un televisor de gran formato que destaca por una característica poco común en el mercado. Se trata de una pantalla de 135 pulgadas desarrollada en China, equipada con un innovador sistema que le permite plegarse en cinco paneles rígidos, facilitando así su transporte, instalación y manejo.

Esta tecnología, de la compañía Shenzhen MTC, busca superar uno de los principales inconvenientes de los televisores de gran tamaño: la dificultad para movilizarlos y ubicarlos en espacios residenciales o corporativos. Gracias a su estructura articulada, el dispositivo puede trasladarse con mayor facilidad.

En muchas ocasiones, las dimensiones de estos equipos dificultan su ingreso por ascensores, escaleras o pasillos estrechos, lo que obliga a emplear soluciones complejas para introducirlos en viviendas y oficinas. Gracias a su diseño plegable, este modelo busca simplificar este proceso y reducir las maniobras para su montaje.

Además de su innovadora estructura, el dispositivo incorpora la tecnología Fine Pitch MicroLED, la cual permite obtener imágenes con un mayor nivel de brillo, un consumo energético más eficiente y una reproducción más precisa de los tonos oscuros. Es decir, ofrece una experiencia visual de alta calidad, superando en varios aspectos el rendimiento de tecnologías ampliamente utilizadas como OLED y LCD.

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Por el momento, este televisor no forma parte de la oferta habitual de las tiendas minoristas, por lo que su adquisición debe realizarse mediante solicitudes directas al fabricante o a distribuidores autorizados. El dispositivo está orientado al mercado de lujo y pensado para proyectos exclusivos que buscan integrar tecnología de última generación en espacios residenciales o corporativos de alto nivel.

Debido a sus características y dimensiones, su precio se ubica en un rango elevado, con valores que oscilan entre los 25.000 y los 50.000 dólares (alrededor de unos 89 a 179 millones de pesos), lo que lo convierte en una alternativa destinada a un segmento muy específico de consumidores.