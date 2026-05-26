¿Para qué sirve el papel aluminio debajo del televisor? La precaución que pocos saben

El uso de láminas metálicas de cocina cerca de los dispositivos electrónicos se ha convertido en un mito casero y aunque los fabricantes de tecnología no recomiendan oficialmente esta técnica.

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Un escudo contra el desgaste y la suciedad

Una de las razones principales para colocar este material es la higiene y el cuidado del mobiliario. El papel actúa como una capa protectora que impide que el polvo se acumule directamente sobre la superficie donde reposa el televisor.

El papel aluminio ayuda a evitar que el polvo se acumule bajo el televisor y sobre el mueble. Foto: Getty Images

Además, señalan que puede sirve como un aislante térmico, lo que significa que ayuda a que el calor que desprende el aparato no dañe materiales sensibles como la madera o el vidrio del mueble.

Al ser una superficie que se puede limpiar o cambiar con facilidad, ayuda a que tanto el soporte como el equipo se mantengan en mejor estado por más tiempo. Es importante tener en cuenta que se deben revisar las instrucciones de los fabricantes para prevenir fallos, cortos como también otros malos desenlaces.

El truco para “redirigir” las señales inalámbricas

Otro motivo frecuente es el intento de optimizar la conexión a Internet o la televisión digital. Esto se basa en la capacidad del aluminio para reflejar las ondas electromagnéticas, que son básicamente las señales invisibles que viajan por el aire transportando datos de video o conexión.

El peligro oculto: ventilación y electricidad

A pesar de sus posibles beneficios, existen riesgos críticos que los usuarios deben conocer para evitar accidentes graves. La advertencia más importante es nunca tapar las rejillas de ventilación del televisor.

Estos aparatos necesitan que el aire circule por sus ranuras para enfriar sus piezas internas; si el papel bloquea el paso del aire, el equipo puede sufrir un sobrecalentamiento, lo que reduce su vida útil o daña componentes vitales.

Importante ver las instrucciones de fabricante ya que un mal uso de este material cerca del TV podría terminar en cortocircuitos o incendios. Foto: Getty Images

Por otro lado, es fundamental recordar que el aluminio es un conductor de electricidad. Si la lámina llega a tocar un enchufe, una regleta de conexión o un cable que esté pelado, puede generar un cortocircuito.

Este fenómeno ocurre cuando la corriente eléctrica toma un camino que no debería, lo que puede provocar desde la rotura definitiva del televisor hasta un incendio en la vivienda. Por ello, los expertos aconsejan que, de usarse, el material se mantenga estrictamente como una protección externa y siempre lejos de cualquier fuente de corriente o cableado dañado.