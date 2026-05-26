Este 2026 cambiará el rumbo de la humanidad: colonización lunar comenzará con una base de 3 fases, anunció la Nasa

El año 2026 no será una fecha más en el calendario de la exploración espacial; será el momento en que la Nasa, junto a aliados privados, ponga la primera piedra de “Moon Base One”.

Nasa capta desde el espacio la ola más grande jamás medida: un muro de agua de 20 metros

Este ambicioso proyecto busca establecer una colonia permanente en el satélite natural de la Tierra, específicamente en una zona estratégica conocida como el cráter Shackleton, en el polo Sur lunar.

El despertar robótico: preparando el terreno (Fase 1: 2026-2029)

De acuerdo con la Nasa, todo comenzará entre septiembre y noviembre de este año con el lanzamiento del módulo Blue Moon Mark 1 Endurance. En esta primera etapa, no irán personas, sino robots y suministros que servirán para probar si la tecnología actual puede resistir el entorno lunar.

“La Nasa comenzará con una serie rápida de misiones robóticas para explorar la región del Polo Sur lunar, probar tecnologías y prepararse para las operaciones en la superficie”, indica la Nasa.

El módulo Blue Moon Mark 1 Endurance será el encargado de abrir el camino hacia la futura base lunar. Foto: NASA

Durante este periodo, se planean hasta 25 lanzamientos para llevar unas cuatro toneladas de carga. Entre los “protagonistas” de esta fase están los drones MoonFall, diseñados para explorar terrenos difíciles donde los vehículos con ruedas no pueden llegar, y el rover VIPER, cuya misión es buscar depósitos de hielo en la oscuridad de los cráteres.

Construyendo un hogar: de la carga a la infraestructura (Fase 2: 2029 - 2032)

Una vez que los robots confirmen que el sitio es seguro, la Nasa pasará a la construcción pesada. En esta fase se enviarán unas 60 toneladas de material a través de más de 20 aterrizajes. Aquí es donde la base empezará a tomar forma con sistemas de energía más potentes.

Apuntando en el año 2029, la Nasa especifica que “comenzará la fase de ensamblaje de infraestructura semipermanente e iniciará las primeras operaciones de habitabilidad y logística”.

Más de 60 toneladas de equipos serán enviadas a la Luna para levantar la infraestructura inicial de la colonia. Foto: NASA

Uno de los mayores retos es la supervivencia a la noche lunar, que dura dos semanas terrestres y cuando las temperaturas caen a los -120 grados centígrados.

Para combatir este frío extremo, se utilizarán “calentadores nucleares” (unidades de calor por radioisótopos) que mantendrán los equipos a una temperatura segura.

Presencia humana total: la vida fuera de la Tierra (Fase 3: 2032 en adelante)

Esta es la etapa definitiva, en la cual la Luna se convertirá en una extensión de nuestro mundo. La capacidad de transporte aumentará a 150 toneladas, permitiendo que la presencia de humanos sea continua y no solo por visitas cortas.

“En esta etapa, vivir y trabajar en la Luna se convertirá en una realidad”, afirma la Nasa.

La Nasa planea una presencia humana permanente en la Luna con transporte masivo y recursos propios. Foto: NASA

Para que la base sea sostenible, se implementará lo que los científicos llaman Utilización de Recursos in Situ (ISRU). En términos sencillos, esto significa “vivir de la tierra”: usar el polvo lunar (regolito) para fabricar materiales de construcción mediante impresión 3D y extraer oxígeno y agua directamente de los recursos de la Luna.

Con constelaciones de satélites para internet y navegación, además de drones sobrevolando la superficie, “Moon Base One” podría ser el trampolín final para que, en un futuro cercano, el ser humano pueda dar el siguiente gran salto: Marte.