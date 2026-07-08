Jared Isaacman asegura que la NASA oculta imágenes de fenómenos inexplicables: “El presidente Trump es muy progresista”

La búsqueda de respuestas sobre lo que ocurre más allá de la atmósfera ha tomado un giro inesperado y mucho más directo, pues Jared Isaacman, administrador de la NASA, decidió abordar de frente uno de los temas más esquivos para la ciencia oficial: los fenómenos aéreos no identificados.

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En una conversación con Jack Gordon, el pasado 30 de junio, el funcionario dejó claro que la agencia no solo se interesa por este misterio, sino que posee material concreto que aún no puede explicar.

Una nueva era de transparencia política y científica

A diferencia de décadas anteriores, cuando el tema se trataba con hermetismo, la actual administración parece estar adoptando una postura de mayor apertura. Isaacman señaló que existe un impulso político relevante en esta dirección, mencionando específicamente el papel del Ejecutivo en la desclasificación y el análisis de estos datos.

Respecto a la existencia de pruebas visuales y la postura gubernamental, Isaacman fue contundente al declarar: “Creo que hemos captado imágenes, y esto es algo en lo que el presidente Trump es muy progresista, basándonos en los datos que tenemos en las imágenes; no sabemos qué son”. El administrador subrayó la normalización de este fenómeno al añadir: “No creo que eso deba sorprendernos ya”.

Isaacman también resaltó que “mantuvimos gran parte de eso oculto en archivos durante mucho tiempo y el presidente Trump dijo: ‘¿Por qué? Publíquenlo, dejemos que otros digan qué es’”.

Entre la fascinación y el rigor de los datos

Para el jefe de la NASA, el interés por estos fenómenos no es una distracción, sino que reside en el núcleo mismo de la misión de la agencia: entender si estamos solos en el universo. Actualmente, la organización está enfocada en proyectos de gran envergadura, como el análisis de muestras de suelo de Marte que podrían revelar la existencia de vida microscópica (organismos diminutos que no pueden verse a simple vista) en el pasado del planeta rojo.

Un acercamiento preciso a Marte permitió acelerar la misión rumbo al cinturón de asteroides. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

A pesar de la confirmación de que existen fotos de objetos desconocidos, Isaacman marcó una línea clara entre lo que se ha verificado y las teorías más extremas. Aseguró que, hasta el momento, no ha tenido acceso a ninguna evidencia que confirme el hallazgo de naves estrelladas o restos biológicos de seres de otros mundos.

¿Por qué cada vez se reportan más avistamientos de objetos extraños?

El administrador también ofreció una explicación racional para el aumento de avistamientos reportados. Con la proliferación de cámaras en todo el mundo, es común captar efectos visuales que pueden confundir al ojo humano. Algunos de estos “objetos extraños” pueden ser simplemente:

Reflejos solares: Destellos de luz que rebotan en superficies metálicas o atmosféricas.

Destellos de luz que rebotan en superficies metálicas o atmosféricas. Ángulos de cámara inusuales: Perspectivas que distorsionan la forma real de un objeto conocido, haciéndolo parecer algo misterioso.

Independientemente de estas explicaciones técnicas, Isaacman se muestra optimista sobre el futuro de estos hallazgos. Según su visión, la humanidad está muy cerca de alcanzar una conclusión definitiva sobre la vida en el cosmos, sugiriendo que este gran descubrimiento podría ocurrir en el transcurso de esta generación.