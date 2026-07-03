El mapa satelital que detalla la destrucción en La Guaira: zona más afectada por los terremotos de Venezuela

Una semana después de los dos terremotos de magnitud superior a siete que sacudieron el norte de Venezuela, los análisis satelitales continúan ofreciendo una primera aproximación sobre el alcance de los daños.

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Entre ellos, la NASA publicó un mapa que identifica las zonas donde existe una mayor probabilidad de afectaciones en edificaciones tras los sismos.

El producto fue elaborado a partir de imágenes de radar del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), captadas el 25 de junio, un día después de los terremotos. Al comparar esos registros con imágenes obtenidas antes de la emergencia, los especialistas detectaron cambios en la superficie que podrían estar asociados a daños en construcciones.

Los resultados muestran que las mayores alteraciones se concentran en la costa central de Venezuela y en el corredor urbano que comunica esa región con Caracas, áreas donde el análisis satelital identificó las señales más relevantes de posible afectación estructural.

La NASA comparó imágenes obtenidas antes y después de los sismos para detectar cambios en la superficie que podrían estar asociados a daños en edificaciones. Foto: Captura del mapa del satélite Sentinel‑1

Para facilitar la interpretación del mapa, la NASA utiliza una escala de colores que indica la probabilidad de daños.

Las zonas marcadas en blanco corresponden a lugares donde es poco probable que existan afectaciones; el amarillo representa un nivel bajo de daños, entre el 1 % y el 25 %; el naranja señala una probabilidad media, de hasta el 75 %; mientras que el rojo identifica los sectores con mayor posibilidad de destrucción estructural.

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Cuanto más intenso es ese color, mayor es la probabilidad de que los edificios hayan sufrido daños de consideración.

Además del mapa elaborado por la agencia estadounidense, investigadores de la Universidad Estatal de Oregón realizaron una evaluación preliminar utilizando información satelital para estimar el impacto de los terremotos sobre la infraestructura.

Los análisis preliminares estiman que cerca de 58.870 edificaciones pudieron haber resultado dañadas o destruidas tras los terremotos. Foto: Captura del mapa del satélite Sentinel‑1

“Es probable que aproximadamente 58.870 edificios hayan resultado dañados o destruidos en toda la región afectada”, afirmaron los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek en su evaluación.

Mientras avanzan estas evaluaciones, el impacto humano de la tragedia continúa aumentando. Hasta ahora, el último balance oficial entregado por el régimen chavista reporta 2.595 personas fallecidas y 12.400 heridas. Sin embargo, las autoridades no han publicado una cifra oficial de personas desaparecidas.

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No obstante, plataformas de datos como Desaparecidos Terremoto Venezuela, donde los usuarios pueden reportar en tiempo real a personas cuyo paradero se desconoce, registran 36.178 personas que aún no han sido encontradas o reportadas como localizadas por sus familiares.

Aunque las estimaciones basadas en imágenes satelitales continúan sujetas a verificación en terreno, estos análisis permiten dimensionar el impacto de los terremotos y sirven como una herramienta para orientar las evaluaciones en las zonas con mayores afectaciones.

*Con información de AFP.