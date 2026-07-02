“El Topo de La Guaira”, el rescatista que se hizo viral por criticar al chavismo, estaría desaparecido

En redes sociales se han difundido diversos videos en los que se denuncia la presunta desaparición de un rescatista venezolano, quien habría cuestionado públicamente la respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez frente a la emergencia causada por los fuertes terremotos.

Aumenta la tensión por posible regreso de María Corina Machado a Venezuela; esto dijo Estados Unidos

De acuerdo con las publicaciones compartidas por varios usuarios, se trata de Wilmer Antonio Rojas, conocido como “El Topo de La Guaira”. Según estas versiones, el hombre participó en las labores de rescate de más de 60 personas y colaboró en la recuperación de varios cuerpos durante la emergencia.

Rojas se hizo viral en los últimos días por un video en el que criticó la escasa ayuda que, según denunció, han recibido los equipos de rescate por parte del gobierno venezolano.

“Tengo demasiado odio porque aquí tienen que ayudarnos. Y no nos han ayudado, miren cómo estamos aquí. ¿Tú crees que puede ser posible que esta es la máquina que uno tiene? Estas pobres manos, miren cómo las tengo todas destrozadas”, aseguró Rojas en un video difundido en redes sociales.

Posteriormente, comenzó a circular en X otro video en el que varios usuarios afirman que el rescatista habría sido detenido durante la noche del miércoles tras un altercado con funcionarios policiales. De acuerdo con esas versiones, Rojas habría intervenido para impedir que las autoridades se llevaran una máquina que estaba siendo utilizada en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre una posible detención o el paradero de Rojas, por lo que la información continúa sin ser confirmada de manera independiente.

“Que Dios me perdone”: presidente latinoamericano asegura que no enviará ayuda a Venezuela tras los devastadores terremotos

La actuación del gobierno venezolano frente a la emergencia también ha sido objeto de fuertes críticas en redes sociales.

En los últimos días se han difundido videos en los que, según los usuarios que los comparten, militares remueven escombros en sectores con menor afectación, mientras que otras publicaciones denuncian presuntos robos cometidos por funcionarios públicos en las zonas impactadas por el desastre.

Entretanto, el panorama en Venezuela sigue siendo desolador. Según el más reciente reporte oficial difundido por el gobierno, la emergencia ha dejado 2.295 personas fallecidas, más de 11.000 heridos y al menos 12.000 damnificados, mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las comunidades afectadas.

El rescate más reciente reportado fue el de Hernán Gil, un vigilante de 43 años que permaneció atrapado durante ocho días bajo aproximadamente 140 toneladas de concreto.

Venezuela decreta una semana de duelo nacional por las víctimas de los terremotos

Aunque en redes sociales continúan compartiéndose historias de rescates, el paso de las horas reduce considerablemente las posibilidades de encontrar más personas con vida.

En varias de las zonas afectadas ya se autorizó el uso de maquinaria pesada para acelerar la remoción de escombros, una decisión que suele adoptarse cuando disminuyen las probabilidades de hallar sobrevivientes.

Asimismo, algunos equipos internacionales de búsqueda y rescate, como el de Países Bajos, ya concluyeron su misión y comenzaron a retirarse del país.