Venezuela decreta una semana de duelo nacional por las víctimas de los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles, primero de julio, la declaratoria de una semana de duelo nacional tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una emergencia que, según el más reciente balance oficial, deja 2.295 personas fallecidas y cerca de 50.000 desaparecidas.

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A través de un mensaje publicado en redes sociales, la mandataria interina expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el país atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la tragedia.

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas”, escribió Rodríguez.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por 7 días, a partir de las 6:00 p. m. de hoy”, agregó la mandataria.