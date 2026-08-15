Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 presos políticos en medio de diálogo con oposición

Venezuela anunció la excarcelación de más de un centenar de presos políticos, una señal del progreso en las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos entre la oposición y el gobierno interino, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro.

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Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, se comprometió el jueves a impulsar la liberación de presos políticos tras el ciclo inicial de negociaciones esta semana con el gobierno interino de Venezuela.

La liberación de presos políticos ha sido un clamor social, en medio de un diálogo que busca la transición política en el país tras el derrocamiento de Maduro en una operación militar estadounidense.

#AHORA | Tras ser excarcelados de El Rodeo I, un grupo de 25 expresos políticos del caso Plaza Venezuela exige "¡Justicia!" a las afueras del centro de detención.



📍 Listado de excarcelados:

1. Elías Noriega

2. Javier Morillo

3. Merwin Simons

4. Jesús García

5. Naudy Laya

6.… https://t.co/TJZZhrluMO pic.twitter.com/G2cETsLfu6 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 14, 2026

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las excarcelaciones como un “paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación”.

“Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, señaló el secretario de Estado.

Este viernes, el gobierno venezolano informó en un comunicado el “otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano”.

The recent release of over 130 political prisoners in Venezuela is a crucial step for the nation's reconciliation process. Since January 3rd, 1,046 Venezuelans have been released.



As we continue to advance the three-phase plan, the United States continues to closely monitor the… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 14, 2026

La ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos en Venezuela, ha anunciado poco antes que las autoridades del país han excarcelado a 17 personas, incluida la “presa política Emirlendris Benítez”, quien permanecía en prisión desde 2018.

Amnistía Internacional denunció en 2023 que en su caso bastó con compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente involucradas en actos de violencia para ser detenida y torturada.

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Benítez perdió el hijo que esperaba y necesita silla de ruedas para moverse, apuntó la ONG en un informe en el que documentaba detenciones arbitrarias en Venezuela.

Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han manifestado su “inmensa alegría” por la liberación de Benítez, “detenida injustamente”, en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde han trasladado su “más profunda solidaridad con toda su familia”.

La representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee una declaración junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (derecha), tras una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026. Representantes del gobierno interino y de la oposición venezolana anunciaron el 12 de agosto de 2026 la conclusión de una primera ronda de conversaciones destinadas a la reconciliación nacional tras el derrocamiento del líder Nicolás Maduro Foto: AFP

La ONG ha denunciado que en estos ocho años en prisión, la joven “sufrió múltiples torturas que le dejaron graves secuelas de salud”, por lo que ha exigido una “reparación integral para todas las víctimas” y en particular para las mujeres, quienes ha sido sometidas a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

“La lucha no termina aquí. Recordamos que aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad”, ha agregado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país, así como el cierre de las instalaciones del Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.

Con información de AFP*