El exmandatario colombiano Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la asistencia que Israel ofrecerá a Colombia, luego del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

“Abelardo De La Espriella es un verdadero amigo de Israel”: Gideon Sa’ar, canciller de Israel, en entrevista con SEMANA

“No esperes mucho de ayuda si la que viene es de genocidas”, dijo Gustavo Petro en la red social X.

“¿Son ayuda humanitaria?, o ¿son soldados de guerra?, señores israelíes. Soldados de guerra tenemos como 200.000 en Colombia y pueden ser más, y les pagamos bien y pueden servir en la ayuda humanitaria", dijo Petro.

¿Son ayuda humanitaria?, o ¿son soldados de guerra? señores israelíes. Soldados de guerra tenemos como 200.000 en Colombia y pueden ser más, y les pagamos bien y pueden servir en la ayuda humanitaria, nosotros mandamos hasta un batallón: el batallón Colombia, que está cuidando… https://t.co/5bw1KgzM4G — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2026

“Nosotros mandamos hasta un batallón: el batallón Colombia, que está cuidando la península del Sinaí para que no haya guerra entre Egipto e Israel, porque creemos en la paz del mundo”, aseguró el exmandatario.

Al respecto, Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, le respondió al exmandatario colombiano y defendió su labor y la del equipo enviado por Israel en la ayuda requerida tras el terremoto que azotó a Colombia.

“Con todo respeto. Somos soldados de paz. Vamos a la guerra que nos impone el enemigo, solamente para un día poder vivir en paz. Lo hacemos, según el derecho internacional humanitario. Amamos la paz, pero nuestro enemigo considera que ‘Israel existe y continuará existiendo hasta el que el Islam lo elimine, así como ha eliminado muchos otros’”, dijo Kaplan.

Mensaje emitido por Roni Kaplan Foto: X/@CapitanKaplan

“Nuestro código moral, incluye esta máxima: (de) quien se levanta a eliminarte, párate y defiéndete frente a él. Con todo respeto. En lo que refiere al desastre que han sufrido: #Colombia querida, #Israel está contigo!”, concluyó el mensaje del asesor.

En su pronunciamiento, Petro cuestionó la determinación del Gobierno del recién posesionado presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, de limitar la recepción de equipos de rescate a países aliados y cercanos ideológicamente a su administración, entre ellos Israel, El Salvador, Ecuador y Estados Unidos (EE. UU.), para apoyar las labores de atención y recuperación en las regiones más afectadas.

Delegación de expertos del Comando de Defensa Civil de Israel aterrizó en Colombia para brindar ayuda inmediata tras el terremoto

El viernes 14 de agosto, un avión de la fuerza aérea de Israel aterrizó en Colombia para prestar ayuda en la reparación de las ciudades más afectadas por los terremotos de esta semana.

“Llegamos recién a Colombia, en avión de la Fuerza Aérea israelí. No hay cosa que deseemos más que estar acá intentando aportar. No podemos reparar todo el mundo, pero sí podemos intentar reparar la parte del mundo que hoy está delante de nosotros”, dijo Kaplan a su llegada al país.