Mientras las autoridades intentan reconstruir qué ocurrió a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, ha comenzado a conocerse la trayectoria profesional del hombre que estaba al mando de la aeronave cuando se produjo el incidente que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Se trata de Smit Machchhar, un piloto comercial con más de una década de experiencia en aviación y cerca de 10.000 horas de vuelo acumuladas, quien, según los reportes conocidos hasta ahora, habría sido atacado por el copiloto durante una confrontación ocurrida dentro de la cabina.

El impresionante video del intento de secuestro del avión con destino a Israel

El episodio provocó momentos de tensión entre los cerca de 180 pasajeros que viajaban a bordo del Boeing 737 de Flydubai. La aeronave emitió señales de emergencia, alteró abruptamente su trayectoria y terminó aterrizando en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

La figura de Machchhar ha cobrado relevancia a medida que surgen nuevos detalles sobre el incidente. Según la información publicada en su perfil profesional, el capitán cuenta con más de 13 años de experiencia en la industria aeronáutica y una amplia trayectoria operando aeronaves Boeing 737, tanto en sus versiones tradicionales como en los modelos más recientes de la familia MAX.

Un avión de Flydubai con pasajeros israelíes a bordo, que previamente habían viajado en otro avión de Flydubai. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Antes de incorporarse a Flydubai, desarrolló gran parte de su carrera en la aerolínea india SpiceJet, donde trabajó durante más de una década. Allí ocupó posiciones de responsabilidad que fueron más allá de la operación diaria de vuelos. Entre ellas figura el cargo de Line Training Captain, una función relacionada con la formación y supervisión de pilotos, así como con la evaluación de procedimientos operativos y estándares de seguridad.

Su experiencia incluye además labores asociadas al Crew Resource Management (CRM), un sistema utilizado por las aerolíneas para optimizar la toma de decisiones dentro de la cabina y mejorar la coordinación entre los miembros de la tripulación durante situaciones críticas.

Benjamin Netanyahu advierte sobre ataques y la oposición lo acusa de “sembrar el miedo”

En junio de 2022, Machchhar se incorporó a Flydubai como capitán de la flota Boeing 737. Desde entonces ha operado vuelos internacionales desde Dubái hacia distintos destinos de Oriente Medio, Europa y Asia.

Personas con banderas israelíes se congregan en la puerta de llegadas para recibir a los pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de Flydubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Su perfil profesional indica que acumula aproximadamente 9.750 horas de vuelo, una cifra que lo ubica entre los pilotos con amplia experiencia dentro de la aviación comercial.

La emergencia ocurrió cuando el avión había despegado desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Las primeras informaciones apuntaban a un posible secuestro para fines de un atentado terrorista. Sin embargo, con el paso de las horas surgieron versiones que señalan un enfrentamiento dentro de la cabina entre los dos pilotos.

Gabriel Ben Tasgal habla de la estrategia del antisemitismo tras el 7 de octubre: “No lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial”

De acuerdo con reportes difundidos por medios israelíes y otros medios internacionales, el copiloto habría atacado al capitán con un arma blanca durante el trayecto. Las circunstancias exactas todavía no han sido confirmadas oficialmente y forman parte de la investigación que adelantan las autoridades.

Lo que sí está claro es que la aeronave emitió señales de emergencia, realizó un brusco descenso y fue desviada hacia Arabia Saudita, donde aterrizó sin que se registraran víctimas entre los pasajeros.