Corte frena la pena de muerte de Christa Pike a una hora de su ejecución

Christa Gail Pike, de 50 años, no fue ejecutada este miércoles, 30 de septiembre, después de que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito suspendiera la aplicación de la pena de muerte. La decisión, adoptada por una mayoría de dos jueces contra uno, llegó una hora antes de la inyección letal en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville (Estados Unidos).

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Pike había sido condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del centro de formación Job Corps de Knoxville. El crimen ocurrió en enero de 1995, cuando Pike tenía 18 años. Pike fue condenada por asesinato en primer grado y recibió la pena capital en 1996.

La suspensión no determina que Pike sea inocente ni anula su condena. El Sexto Circuito federal estadounidense señaló que necesita revisar una cuestión relacionada con una petición presentada por su defensa.

Christa Gail Pike, de 50 años, no fue ejecutada este miércoles, 30 de septiembre, después de que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito suspendiera la aplicación de la pena de muerte. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sus abogados sostienen que antecedentes de abuso sexual y violencia sufridos durante la infancia no fueron considerados adecuadamente cuando se impuso la pena de muerte.

El punto adquirió relevancia después de que el propio estado de Tennessee modificara su posición respecto de las denuncias de abuso de Pike. La defensa indica que ese reconocimiento cuestiona parte de los fundamentos utilizados en procedimientos anteriores.

El tribunal consideró necesario estudiar si la presentación debía tramitarse como una reapertura de los procedimientos federales anteriores o como una nueva petición, sometida a restricciones legales estrictas.

El juez Richard Griffin discrepó y sostuvo que la solicitud constituía otro intento de retrasar una ejecución que ya había agotado las instancias ordinarias de revisión. El expediente presentado por el estado ante la Corte Suprema también expresa que Pike tuvo oportunidades para presentar sus argumentos en décadas de litigio.

La Gobernación de Tennessee había rechazado la petición de clemencia de Pike. La Corte Suprema de Tennessee fijó la ejecución para el 30 de septiembre de 2026; la Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado el martes una solicitud previa para detenerla.

Christa Gail Pike, de 50 años, no fue ejecutada este 30 de septiembre. Foto: People.com

Si se hubiera hecho el procedimiento, Pike habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años. Habría sido además la única persona ejecutada por Tennessee en la era moderna de la pena capital por un delito cometido a los 18 años.

La orden fue emitida cuando testigos de la ejecución se encontraban reunidos en la prisión. El tribunal no estableció un plazo para resolver el fondo de la solicitud. La defensa busca además que la pena capital sea sustituida por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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La Fiscalía General de Tennessee solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque la suspensión. Por ahora, en este momento, la ejecución permanece detenida y el Sexto Circuito deberá resolver la cuestión jurídica planteada por la defensa antes de determinar los siguientes pasos del proceso.