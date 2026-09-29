Trump reúne a los gigantes tecnológicos en la Casa Blanca para hablar de “superinteligencia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes, 29 de septiembre, en la Casa Blanca a algunos de los empresarios y ejecutivos más influyentes de la industria tecnológica para discutir el desarrollo de la llamada “superinteligencia”, en un encuentro que reunió a líderes de empresas como Nvidia, Amazon, Meta, Anthropic, Google, Microsoft y OpenAI.

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Aunque inicialmente se había informado que Trump ofrecería una cena, el encuentro se realizó como un almuerzo denominado “Super Intelligence Luncheon”. El mandatario también difundió una imagen con la distribución de los asistentes en la mesa.

Entre los asistentes estuvieron Elon Musk, propietario de X; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; Sundar Pichai, de Google; Satya Nadella, de Microsoft; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Alex Karp, de Palantir, y Lisa Su, de AMD.

El presidente de EE. UU. ha publicado la lista de invitados para cena con tema de discusión sobre la inteligencia artificial. Foto: TRUTH SOCIAL (@realDonaldTrump)

La reunión ocurre mientras Estados Unidos acelera sus esfuerzos para mantener el liderazgo mundial en inteligencia artificial y aumenta la competencia tecnológica con China. Trump ha planteado el desarrollo de esta industria como un asunto estratégico para el país y ha defendido que las compañías estadounidenses puedan avanzar sin restricciones que, según su administración, podrían reducir su capacidad para competir internacionalmente.

Durante el encuentro, el presidente sostuvo que su administración no pretende frenar el crecimiento de la inteligencia artificial. Trump ha utilizado además el término “superinteligencia” para referirse a los sistemas que, según sus declaraciones, podrían alcanzar capacidades cada vez mayores..

La presencia de Amodei adquirió especial relevancia debido a las diferencias que Anthropic ha mantenido con la administración estadounidense sobre determinados aspectos relacionados con el desarrollo de inteligencia artificial. La compañía ha defendido la necesidad de establecer mayores controles para evaluar los riesgos asociados con sistemas más avanzados.

El encuentro también se produjo pocos días después de que Trump recibiera al presidente chino Xi Jinping y de que varios empresarios tecnológicos participaran en una cena de Estado en la Casa Blanca. La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales escenarios de la competencia económica y tecnológica entre Washington y Pekín.

Trump ha planteado el desarrollo de esta industria como un asunto estratégico para el país y ha defendido que las compañías estadounidenses puedan avanzaren temas de IA. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

La reunión permitió además reunir en un mismo espacio a empresarios que compiten entre sí por el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y a un gobierno que busca consolidar la posición estadounidense en una industria considerada estratégica.

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Con Musk, Zuckerberg, Bezos, Huang y otros líderes tecnológicos en la misma mesa, Trump puso nuevamente a la inteligencia artificial en el centro de su agenda tecnológica.