Confirman que Estados Unidos usó inteligencia artificial para capturar a Nicolás Maduro

Una sentencia de una corte federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó que la inteligencia artificial Claude, desarrollada por la compañía Anthropic, estuvo vinculada a la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que terminó con la captura del entonces dictador venezolano Nicolás Maduro.

El fallo, emitido el 25 de septiembre por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, no establece que Claude haya encontrado a Maduro ni que haya tomado la decisión de capturarlo. Tampoco detalla qué información procesó el sistema durante la incursión para la extracción del líder del régimen.

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Lo que sí deja establecido es que existió una disputa dentro del Gobierno estadounidense sobre el uso de la tecnología de Anthropic durante una operación militar sensible en el extranjero y que el episodio estuvo relacionado con la misión en Venezuela que finalmente terminó siendo exitosa.

El caso judicial enfrentaba a Anthropic con el Departamento de Guerra (nombre que utiliza actualmente la administración estadounidense para el Departamento de Defensa) por las restricciones que la compañía mantiene sobre el uso militar de Claude, especialmente cuestionando a la cabeza de dicha cartera, el secretario Pete Hegseth.

Nicolás Maduro capturado por las autoridades estadounidenses. Foto: GC Images

De acuerdo con la sentencia, un ejecutivo de Anthropic cuestionó la conveniencia de que un contratista utilizara Claude para una “operación militar sensible en el extranjero”, pese a que el Departamento consideraba que ese uso estaba permitido por las condiciones vigentes.

La preocupación generó alarma dentro del Departamento de Guerra y entre el contratista principal que utilizaba el software de Anthropic. Según el expediente, surgieron dudas sobre si Claude continuaría funcionando como los militares esperaban durante una operación.

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El fallo cita al subsecretario de Defensa Emil Michael, quien describió el episodio como un incidente particularmente delicado. Según su declaración incorporada al expediente, un ejecutivo de Anthropic cuestionó el posible uso del software en una operación militar en el extranjero y esto provocó temores de que el sistema pudiera dejar de responder o adoptar alguna restricción durante una misión.

Fotos de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York. Foto: @NicolasMaduro

Semafor había reportado en febrero que Claude aparecía en las pantallas de funcionarios que monitoreaban la captura de Maduro, a través de la plataforma de inteligencia artificial de Palantir. El medio señaló además que la discusión entre Anthropic y Palantir sobre el operativo contribuyó a profundizar la disputa entre la compañía de inteligencia artificial y el Pentágono.

Axios, por su parte, había informado que dos personas con conocimiento de la operación aseguraron que el Ejército estadounidense utilizó Claude durante la misión para capturar a Maduro. Sin embargo, ese medio aclaró que no pudo establecer cuál fue exactamente la función de la inteligencia artificial.

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Entre los posibles usos de este tipo de tecnología dentro de operaciones militares están el análisis de grandes cantidades de información, imágenes satelitales o inteligencia obtenida durante la misión militar contra el caído líder del régimen venezolano.