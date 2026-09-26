Canciller ruso exige la liberación de Nicolás Maduro y su esposa: “Violación de todas la normas”

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, exigió este sábado, 26 de septiembre, la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

“Estados Unidos, en violación de todas las normas, incluyendo las morales, invadió Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, sometiéndolos a detención extrajudicial en una prisión estadounidense, a pesar de que el derecho internacional establece el cumplimiento de las inmunidades de altos funcionarios estatales”, dijo el canciller ruso.

Y agregó: “Exigimos la pronta liberación del dirigente venezolano y su esposa y pedimos que no se vuelvan a repetir estos excesos en el futuro”.

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Cabe recordar que durante su discurso en la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la operación para arrestar a Maduro el pasado 3 de enero, en Caracas.

“Entramos a una base militar que se supone que estaba fuertemente custodiada y arrestamos al proscrito dictador y criminal Maduro. Desde ese día, cientos de presos políticos han sido liberados y trabajamos para un mejor futuro para los venezolanos”, dijo el mandatario estadounidense desde Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa. Foto: Getty Images

Rusia acusa a Europa de oponerse a la paz en Ucrania

Por otra parte, el canciller Lavrov también acusó a Europa de oponerse sistemáticamente a los proyectos de paz en Ucrania, a diferencia según él de la posición de Estados Unidos, tras nuevos ataques mortales entre Rusia y Ucrania.

Moscú y Kiev intensificaron su ofensiva en el verano boreal más mortífero desde febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala, que desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero Lavrov, que se reunió esta semana en Nueva York con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, apuntó contra Europa, al señalar que busca bloquear las conversaciones respaldadas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

“Europa hace todo lo que está en su poder para obstaculizar las conversaciones de paz deseadas por el gobierno de Trump”, declaró Lavrov en un encendido discurso ante la ONU.

“Se lograrán los objetivos de la operación militar especial (en Ucrania), se eliminará la amenaza a la seguridad rusa y se restablecerá la paz. Esto sucederá sin importar las circunstancias”, prometió.

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Ataques rusos y ucranianos causaron al menos 16 muertos en las últimas 24 horas, dijeron el sábado ambos países.

Kiev reportó seis muertos en ataques rusos en la región nororiental de Sumi, en Zaporiyia (sur) y en la región de Dnipropetrovsk (este), donde una joven de 17 años está entre las víctimas.

De su lado, las autoridades rusas contabilizaron diez muertos.

Funcionarios de Naciones Unidas advirtieron sobre el creciente número de víctimas civiles de la guerra.

A principios de esta semana, Trump enftizó en la Asamblea General de la ONU que habrá un acuerdo entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra.

Pero las conversaciones lideradas por Washington para el cese de los combates no han logrado un avance decisivo, y el Kremlin ha reiterado que pretende apoderarse del resto del este de Ucrania.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el sábado que Rusia eleva su ofensiva “cada día” y pidió más sanciones de los aliados contra Moscú.

“Quieren sencillamente borrarnos del mapa” , dijo Oleksandr Gorlachov, un residente de Kiev de 43 años.

Con información de AFP