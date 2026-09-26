China interviene en el desarrollo de una importante infraestructura que se convertirá en el primer túnel submarino de América Latina. La obra tendrá una extensión total de 1,5 kilómetros, mientras que aproximadamente 870 metros de su recorrido se construirán por debajo del agua.

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Con un presupuesto estimado de R$ 6.800 millones, equivalente a unos US$1.330 millones, el proyecto está diseñado para facilitar el desplazamiento de vehículos particulares y de carga, además del transporte público, peatones y ciclistas. De acuerdo con la planificación actual, la megaestructura comenzaría a funcionar en 2031.

Brasil avanza con la construcción del que será el primer túnel submarino de la región, una infraestructura que atravesará el canal de acceso al puerto de Santos y tendrá como propósito conectar esta ciudad con Guarujá.

El tunel tendría 1,5 kilómetros de recorrido. Imagen de referencia Foto: Getty Images

La ejecución del proyecto quedó a cargo de la empresa portuguesa Mota-Engil, que en septiembre de 2025 obtuvo la concesión mediante una asociación público-privada (PPP). El acuerdo establece que la compañía será responsable de construir, administrar y mantener la infraestructura durante un periodo de 30 años.

La obra utilizará el sistema conocido como túnel inmerso, una metodología que consiste en instalar grandes segmentos de concreto dentro de una excavación realizada en el lecho del canal.

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Además, el trazado contará con tres carriles en cada dirección e incorporará infraestructura destinada al Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Una vez habilitado, el nuevo enlace permitirá reducir considerablemente el tiempo de desplazamiento: el trayecto que actualmente puede tomar alrededor de 50 minutos pasaría a realizarse en apenas cinco.

La intervención de China también constituye un componente relevante del proyecto. Su participación se canaliza mediante China Communications Construction Company (CCCC), compañía que mantiene una alianza estratégica con Mota-Engil desde 2021 a través de Epoch Capital Investments.

Perspectiva de un túnel industrial de hormigón iluminado. Imagen de referencia Foto: Getty Images

Aunque en abril de 2026 CCCC redujo su participación accionaria del 32,41 % al 31 %, la empresa señaló expresamente que esta modificación no alteraba su compromiso con la asociación estratégica mantenida con la firma portuguesa.

Más allá de su participación empresarial, la compañía china también ha intervenido en aspectos técnicos relacionados con la infraestructura.

Un documento de la Municipalidad de Guarujá, fechado en marzo de 2026, registró la presencia de especialistas de CCCC y Mota-Engil durante reuniones técnicas enfocadas en los accesos viales del proyecto.

Playa de Asturias en Guarujá, São Paulo, Brasil, vista desde arriba. Foto: Getty Images/iStockphoto

De esta manera, la participación china está vinculada tanto con la estructura societaria de la iniciativa como con determinadas labores de carácter técnico e ingenieril.