“Colombia sufrió mucho bajo los cuatro años del presidente Petro”: Mario Díaz-Balart habla en SEMANA

SEMANA: ¿Cómo serán estas relaciones ahora con los Estados Unidos. ¿Qué espera el país norteamericano después de que el presidente Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia? ¿Cuáles son esos retos entre Washington y Bogotá de ahora en adelante?

M.D.: Yo creo que la relación entre este nuevo presidente y los Estados Unidos no puede ser más sólida. Hemos visto un liderazgo agresivo, positivo. Hemos visto el enfrentamiento a los grupos narcoterroristas, a la corrupción. Exactamente lo que esperábamos. Pero lo tengo que admitir, que si acaso, a mí me ha sorprendido el nivel de acción de energía que tiene este nuevo presidente, que está demostrando una capacidad extraordinaria de trabajo y de lograr cosas importantes. Y para la relación entre Colombia y los Estados Unidos, como usted ha dicho, es una relación sumamente importante que había sufrido mucho en los últimos cuatro años, ahora esta relación, yo creo que es más fuerte, posiblemente que nunca.

SEMANA: ¿Qué cree usted que es lo que los liga hoy con el gobierno de Donald Trump?

M.D.: Simplemente es entender que el mundo es como es, no lo que quisiéramos que fuera. En el caso de Colombia, que ha sido una relación muy importante, por cierto, con distintos presidentes norteamericanos, distintos presidentes en Colombia sufrieron mucho bajo los cuatro años del presidente Petro, por la actitud del presidente Petro y en múltiples ocasiones, yo dije como copresidente del Comité a favor de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos, un comité, por cierto, bipartidista, nos preocupaba mucho la actitud del presidente Petro, la actitud hacia el Estado de derecho en Colombia hacia los grupos criminales en Colombia. Nos preocupó y nos preocupaba mucho el incremento de la criminalidad, la violencia, la violencia política en Colombia y también la actitud del expresidente Petro, parece estar empecinado en estrechar las relaciones con todos los enemigos de la democracia a través del mundo y al mismo tiempo haciéndole daño a la relación con los Estados Unidos. Eso ha cambiado de una forma tan dramática, tan dramática y tan positiva que, repito, yo tuve el honor de estar durante la toma de la posesión de este brillante nuevo presidente y cuando nos íbamos en el mismo avión fue que se anunció no solamente el retorno al financiamiento positivo que le dan los Estados Unidos a Colombia, pero un incremento; ahí se anunciaron mil millones de dólares para ayudar a este nuevo esfuerzo de Colombia a combatir contra los narcoterroristas, la delincuencia, la corrupción. Eso todo se debe al liderazgo de este nuevo presidente, que está demostrando un liderazgo realmente impresionante.

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SEMANA: ¿Qué nivel de presupuesto tenemos para Colombia o cuál cree usted que pueda ser ese nivel de presupuesto que se pueda aprobar para nuestro país en el próximo año fiscal? ¿Y cómo puede cambiar de los años anteriores bajo el gobierno Petro?

M.D.: Lo que hemos estado viendo es una reducción de año a año de la ayuda de los Estados Unidos hacia Colombia, algo muy triste, y esto es por las decisiones del expresidente Petro. Como lo dijimos públicamente, republicanos y demócratas que él estaba haciendo tanto daño a la relación. Es interesante, la ley del presupuesto de la Cámara que yo presido, ese subcomité que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores, continúa la reducción hacia Colombia en la legislación porque esa legislación ya se había aprobado en la Cámara, en el Pleno de la Cámara, pero lo que yo creo que va a ser evidente muy rápidamente es que esas reducciones ya no van a seguir ocurriendo y yo creo que vamos a ver un incremento de la asistencia, de la ayuda, no solamente la ayuda militar, pero también la ayuda para la sociedad civil, para la seguridad, porque para los Estados Unidos y para la región. Pero estoy hablando de los Estados Unidos. Es importante que Colombia prospere y que Colombia siga hacia adelante, Colombia es la joya, una gran joya en este hemisferio que desafortunadamente ha sido dañada por los últimos cuatro años de la presidencia de Petro, pero que ya hemos visto un cambio tan positivo, tan dramático, que yo creo que es una forma muy agresiva; se va a ver que esos fondos que se estaban reduciendo ya no van a seguir siendo reducidos. Históricamente, Colombia ha recibido casi 500 millones de dólares al año, un poco más de 450 millones de dólares al año; eso se ha estado reduciendo, pero yo creo que esas reducciones por la presidencia nueva en Colombia, eso ya va a cambiar.

SEMANA: ¿Cuáles cree que deberían ser esas condiciones que tendría que cumplir nuestro país para estar ya a plenitud con ese dinero que llega desde Estados Unidos sin inconvenientes?

M.D.: A mí me parece evidente que al presidente Abelardo de la Espriella no le hace falta ayuda en eso, porque está tomando los pasos necesarios en una forma muy positiva. Pero evidentemente hay algunas cosas que le han hecho mucho daño, por ejemplo, esta certificación anual de qué países están ayudando a combatir el narcotráfico, la corrupción, etcétera, que desafortunadamente, bajo los años de Petro, no podía aprobarse porque no estaban haciendo una labor tan, tan pésima, no a pesar de los esfuerzos, por cierto, de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas de Colombia, que nunca han parado de tratar de hacer todo lo posible para ayudar a Colombia a ayudar a la seguridad de Colombia, pero que no tenían ayuda desde arriba, desde la presidencia. Eso ya ha cambiado, así que yo creo que a mí no me cabe ninguna duda de que van a poder ser certificados una vez más, como Colombia ha sido año tras año hasta que vino el presidente Petro, y que también las actividades, el liderazgo que está tomando este presidente, el presidente colombiano en la región, no solamente es algo importante para Colombia, sino que es importante para toda la región. Y el liderazgo es importante; el liderazgo positivo hace cosas buenas, el liderazgo negativo hace mucho daño, desafortunadamente, y no quiero meterme en política interna de Colombia, pero es evidente que, por el incremento de la inseguridad, de la criminalidad, de la violencia, etcétera, el presidente Petro le hizo mucho daño a Colombia. Pero yo nunca tuve duda de que ese, ese noble pueblo colombiano iba a salvarse, salvar a Colombia como lo ha hecho en estas elecciones. Y por eso yo estoy altamente confiado de que la relación ya está totalmente asegurada y que los fondos necesarios para ayudar a Colombia de parte de los Estados Unidos una vez más van a comenzar a salir del Congreso de los Estados Unidos.

Mario Díaz-Balart Foto: GETTY IMAGES

SEMANA: ¿Qué opina sobre ese waiver, ese espaldarazo que le dio el presidente Donald Trump al gobierno de La Espriella y abrió esa puerta para que podamos volver a ser certificados en la lucha contra las drogas?

M.D.: Un voto de confianza, de reconocimiento de la realidad, del cambio dramático que Colombia tomó, un cambio muy positivo, muy necesario, y esto no es una cuestión ni partidista, ni de un presidente u otro; Colombia y los Estados Unidos siempre han tenido una relación muy especial. Ha habido presidentes mejores o peores en los Estados Unidos y en Colombia, pero la relación siempre se ha mantenido en una forma muy fuerte, muy positiva hasta los últimos cuatro años con el presidente Petro. Eso fue una interrupción muy negativa. Yo espero que no se repita, para el bien de Colombia, para el bien del hemisferio y para el bien de los Estados Unidos. Así que repito: esto es una cuestión que, en todos estos años de relación entre Colombia y los Estados Unidos, ha habido mejores momentos y peores momentos, pero es que yo no creo que haya habido peor momento en esa relación que con los años del presidente Petro. Pero eso ya ha cambiado y ahora el presidente de La Espriella está demostrando liderazgo, capacidad, energía y eso se está notando no solamente en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, en el Congreso, de una forma bipartidista; yo creo que se está notando a través de la región porque a la región le hace falta una Colombia fuerte, positiva, una Colombia que sea líder y una vez más Colombia ha demostrado que ha regresado al liderazgo que se merece Colombia y que se merece el hemisferio.

SEMANA: Hablemos ahora del escudo de las Américas. ¿Cómo se está viendo el papel que han jugado estos países? ¿Cómo se ve desde el Congreso la iniciativa del Escudo de las Américas y qué tan importante es para Estados Unidos?

M.D.: Es fundamental para los Estados Unidos. Yo diría que es hasta más importante para los otros países en el hemisferio. Todo el mundo sabe el daño que hacen estos grupos narcoterroristas. Destruyen en los países con la corrupción, con la criminalidad, destruyen a sociedades, destruyen a democracias; eso todo el mundo siempre lo ha sabido, pero nunca ha habido la fuerza, la voluntad necesaria para enfrentarse a estos grupos que son muy peligrosos, altamente financiados y muy bien armados. Por fin el hemisferio se está uniendo y yo le doy las gracias a la administración del presidente Trump, que son los que han comenzado esto, y estoy tan agradecido a todos estos líderes que no están dispuestos a aceptar la corrupción, la criminalidad, todo el mal que todos sabemos que existe y sabemos el daño que hacen, pero ya no estamos dispuestos a aceptarlo como inevitable. Requiere valentía, coraje, liderazgo y lo que estamos viendo en este hemisferio es un cambio dramático de líderes que o aceptaban a los grupos narcoterroristas o en algunos casos ayudaban y cooperaban con esos grupos, a líderes que no están dispuestos a ver que su propio pueblo sufra bajo la corrupción, la criminalidad de estos grupos, así que por fin se están enfrentando a algo muy positivo, yo creo que algo histórico, y eso se debe, sí, al liderazgo de los Estados Unidos, pero también a este grupo de líderes en el hemisferio, en nuestro hemisferio, que también están demostrando liderazgo y que están dispuestos a enfrentarse a la corrupción, porque estos son grupos que hacen mucho daño y por fin se están encontrando a líderes que están dispuestos a enfrentarse a ellos y esto yo creo que es un momento histórico para la región y para todo el mundo.

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SEMANA: ¿Qué tendría que ocurrir para que eventualmente el expresidente Gustavo Petro pueda ser excluido de esa lista? ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? ¿Y usted cree que eso pueda pasar?

M.D.: Uno no está en esa lista por cuestiones políticas, por cuestiones arbitrarias; eso es un proceso muy serio. Aquí hay una separación de poderes muy seria en los Estados Unidos y, si uno está en esa lista, es porque hay evidencia suficiente para estar en esta lista y, para quitar a esa persona de la lista, tiene que haber evidencia que demuestre que no merece estar en esta lista. Esto es algo muy serio. Esto no es algo que pueda hacer un individuo o dos individuos; esto requiere evidencia. ¿Quién lo puede quitar? Es una cuestión de la evidencia. Sí existe evidencia para que esté en esa lista. Bueno, eso es problemático, porque estar en esa lista no es algo positivo y hay consecuencias serias. Y para quitarse de esta lista, tiene que haber evidencia para hacerlo. Yo no tengo el lujo de detalle para decir cuál es la evidencia, si el señor Petro debería estar o no debería estar en esa lista; lo que sí le puedo decir es que eso es algo muy serio, algo que requiere evidencia, que no es algo arbitrario, que no es algo, porque alguien que le apunta a un dedo dice: “Esta persona debe estar ahí, ¿no?”. Es un proceso muy serio y para quitarse o ponerse de eso requiere sencillamente la evidencia requerida para estar o no estar y, si el señor Petro está en esa lista, bueno, eso, eso dice todo lo que uno tiene que saber.

SEMANA: Vimos esta semana a la congresista María Elvira Salazar cuestionando algunas acciones políticas de la política migratoria del presidente Donald Trump. ¿Usted comparte esas preocupaciones o considera que la administración de Donald Trump está actuando correctamente?

M.D.: Hay que entender por qué estamos donde estamos. No fue la crisis creada por los cuatro años del presidente Biden, donde no es que la frontera sur de los Estados Unidos estuviera abierta, no, es peor que eso. El presidente Biden le otorgó el poder de decidir quién, qué y a qué precio entraba por la frontera sur a los grupos narco-cárteles mexicanos. Sabemos que entraron, no sabemos si son diez o 20 millones de personas a través de la frontera sur sin saber quiénes son. Todo esto de nuevo en un proceso totalmente ilegal. Esa es la crisis que creó el presidente Biden. Ahora, en la solución de esa crisis, yo creo que ha habido algunos excesos, incluyendo, por ejemplo, personas que estaban en un proceso legítimo y legal en los Estados Unidos, que ahora se encuentran en un limbo en el que yo creo que eso no tiene justificación. Entiendo la razón por la cual la Administración tuvo que actuar de una forma muy agresiva, pero repito, yo creo que en ese tema ha habido excesos. Yo sigo trabajando y en comunicación bastante continua con la administración para ver si podemos lograr algunos cambios en esas partes que han sido excesivas en mi opinión.

Mario Díaz-Balart Foto: afp

SEMANA: Sobre Delcy Rodríguez en las Naciones Unidas, algo que chocó mucho en la oposición y en algunos sectores, incluso del mismo oficialismo venezolano. ¿Qué lectura han hecho en el Congreso de los Estados Unidos sobre la llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York, pero sobre todo de esa relación con la administración Trump?

M.D.: Es lo que salió en un artículo recientemente sobre esa reunión, en donde explica que el presidente Trump le dijo a la dictadura interina que la meta son elecciones libres, y esto lo ha dicho la administración y particularmente el secretario de Estado en múltiples ocasiones. La única razón por la que estamos hablando de una transición hacia elecciones en Venezuela es porque lo que hizo la administración del presidente Trump agarrando a Maduro utilizando a los héroes de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, agarrando a Maduro y básicamente dándole un ultimátum al régimen de que tienen que avanzar hacia elecciones, y lo que han dicho claramente es que son tres épocas, tres fases hacia las elecciones en Venezuela. La primera fase que quieren tratar de lograr. Y están trabajando en eso, es tratar de estabilizar un poquitico un poco la economía en Venezuela para que, cuando haya elecciones libres, el gobierno electo no se encuentre con una tragedia, pero tenga un país un poco más viable de lo que existe hoy en día. Esa es la primera fase. Eso, eso estaba avanzando, conociendo y sabiendo que hasta que no haya elecciones libres nunca va a haber inversión masiva, pero bueno, tratar de establecer un poco la economía. La segunda fase, que ya ha comenzado, es que tienen que cambiar las instituciones para que haya elecciones libres. Hay que cambiar la Corte Electoral, todas las instituciones que hacen falta para tener elecciones libres, que ahora están totalmente corrompidas por el régimen de Maduro y de Chávez; eso hay que reformarlo. Esa parte está comenzando ahora. Esas negociaciones y esas conversaciones, incluyendo con miembros de la oposición. Todo eso tiene que concluir con elecciones libres. Elecciones no parciales, elecciones presidenciales en Venezuela; esa es la meta. Eso lo recalcó el presidente Trump en la reunión con la dictadura interina. Delcy. Y esa es la única meta aceptable. Y esta es la pregunta. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría Venezuela hoy en día si no fuera por este paso tan importante que dio la presidencia de Donald Trump, quitando a Maduro, presionando a Delcy y, por cierto, controlando la gran parte de los fondos del petróleo de Venezuela que se los habían robado todos? Ahora, esos fondos son en gran parte controlados por los Estados Unidos y no se los están robando; el régimen en Venezuela los está utilizando ahora para tratar de establecer una economía y para ayudar al pueblo de Venezuela. Hay que recordar que estamos hablando de casi más de 1/4 de siglo de dictadura comunista socialista desastrosa. Hay mucho trabajo que hay que hacer. Pero repito, el final, la meta son elecciones libres, y la razón por la que estamos encaminados en ese proceso es precisamente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo de la Casa Blanca en Washington.

SEMANA: ¿Cuándo cree usted que deberían celebrarse estas elecciones?

M.D.: Tiene que haber una fecha, tiene que haber una meta no concreta. El senador de los Estados Unidos, Bernie Moreno, planteó como una posible fecha, julio 24, que es el natalicio de Simón Bolívar, del año que viene. Yo creo que eso es una posibilidad y sería una fecha. Yo creo que históricamente y yo apoyo que eso sea la fecha, sea esa fecha, sea aproximadamente en esa fecha. Es importante, hay que establecer una fecha concreta. Es posible que lo hagan en estas conversaciones y negociaciones que están ocurriendo en esta segunda etapa, que lo hagan ellos mismos, las negociaciones ahora que están ocurriendo, pero yo voy a insistir en que los Estados Unidos pongan una fecha. Yo creo que el 24 de julio da suficiente tiempo. Si no es julio, puede ser agosto, puede ser septiembre, pero yo insisto en que tiene que ser cuando todavía está el presidente Trump en la Casa Blanca. Porque Dios quiera que no gane la izquierda la Casa Blanca dentro de dos años aquí en los Estados Unidos, porque sabemos que cuando estaba el presidente Biden en la Casa Blanca, hizo todo lo posible, activamente, agresivamente, para ayudar a la dictadura en Venezuela. Por cierto, lo mismo que hizo para ayudar a la dictadura en La Habana y, por lo tanto, yo creo que es importante que se haga antes de que se vaya el presidente Trump de la Casa Blanca.

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SEMANA: ¿Quién está impidiendo que María Corina Machado regrese a Venezuela?

M.D.: Yo creo que María Corina Machado es uno de los líderes más impresionantes que yo he conocido y yo no puedo hablar por lo que va a ocurrir cuando haya elecciones libres en Venezuela, pero yo tengo la impresión de que ella va a ser la próxima presidenta de Venezuela y Venezuela y la región estarían en muy buenas manos con una presidenta, María Corina Machado. Ahora, habiendo dicho eso, muchos países no se quieren meter en el problema de cómo garantizan la seguridad de María Corina Machado si regresa, si no regresa. Si yo fuese María Corina Machado, yo estaría ansiosa como ella lo está. Vamos a estar claros: ella quiere estar en Venezuela y eso lo entiendo y lo reconozco y admiro esa posición de ella, pero también entiendo que algunos países están nerviosos de ser responsables o ser responsabilizados si pasa algo, si le pasa algo a ella. En mi opinión, yo creo que sería muy positivo que ella regrese lo antes posible con tal de que se le pueda garantizar lo más posible la seguridad. Pero repito, yo creo que ella desempeña y va a desempeñar un papel fundamental en el futuro de Venezuela. Yo creo que es la líder indiscutible de Venezuela. La pregunta es si, cuando ella puede regresar, si otros países quieren que regrese o no, ella quiere regresar. Yo quiero que ella regrese.

SEMANA: ¿Usted cree que el gobierno de Donald Trump cree que no es momento de que María Corina Machado regrese a Venezuela?

M.D.: Yo no quiero ponerle palabras en la boca a la administración del presidente Trump. Yo profundamente admiro a María Corina Machado. Si yo fuese ella, yo estaría con la misma actitud que ella tiene. Pero entiendo la actitud de los otros presidentes de la región que no se quieren meter en el lío, no quieren, no quieren buscarse el problema de tomar esa decisión. María Corina Machado va a regresar a Venezuela. María Corina Machado va a participar en esas elecciones y la meta tiene que ser esa, que ella y cualquier otra persona legítimamente puedan participar en elecciones realmente libres. Yo sé de administración del presidente Trump, del mismo presidente, del secretario de Estado; han creado este proceso para llegar a elecciones libres, porque todos sabemos que, si hay elecciones hoy en Venezuela, ¿alguien piensa que serían elecciones libres? Todo el mundo me dice: “No, claro que no”. Bueno, entonces por eso hay que atravesar este proceso de transición. La transición de 1/4 de siglo de dictadura a la democracia no es tan fácil como a mucha gente piensa. Lo importante es llegar a ese momento, asegurar que ese momento venga lo antes posible.

SEMANA: ¿Cómo se está manejando desde la parte de ustedes del Congreso como tal la ayuda hacia Venezuela hoy después de la salida de Maduro?

M.D.: Tradicionalmente, con estos 26 años de dictadura, 27 años de dictadura, el patrimonio de Venezuela ha sido robado por Chávez, Maduro y los que estaban con ellos, incluyendo, por cierto, a Delcy; ha sido parte de ese robo del patrimonio nacional de Venezuela, los fondos del petróleo. Hoy en día eso ya no es posible porque los Estados Unidos controlan en una gran parte los fondos de Venezuela para que no se los puedan robar, para que no los puedan malgastar. Todo esto para tratar de crear un poco de crecimiento económico, un poco de economía. Lo que nadie quiere es que, cuando vengan las elecciones, que tienen que venir, el gobierno herede una. Una. Un desastre tan grande, un desastre, tan horroroso que fracase la democracia en Venezuela. Eso es lo que obviamente la administración está tratando de evitar. Y hoy en día el régimen no se puede robar todos los fondos precisamente por el control que tiene particularmente de muchos de los fondos del petróleo de Venezuela. Pero esos fondos no se están exportando a los Estados Unidos o a otras partes del mundo; se están utilizando para proveer servicios y ayudar a Venezuela. Hay mucho trabajo que hacer porque el desastre causado por este régimen de esta dictadura que lleva tantos años es una tragedia para Venezuela y va a requerir muchos años de reconstrucción, así que el daño es muy fuerte, pero todo esto se va a resolver, en mi opinión, incluyendo la cuestión de la deuda nacional que tiene Venezuela, todo eso, cuando haya elecciones libres, y eso es la meta fundamental, y yo seguiré trabajando en eso.

SEMANA: ¿Cuál es el futuro de Diosdado Cabello?, ¿debería ser capturado por Estados Unidos?

M.D.: Los Estados Unidos, utilizando las fuerzas armadas de los Estados Unidos, todos los que son voluntarios. Por cierto, lo hicieron muy riesgoso. Utilizando las fuerzas armadas, capturó a Maduro y ha creado esta. Estos pasos hacia la democracia, la libertad de Venezuela. Cualquier persona que haya cometido un delito en Venezuela. Eso es algo para los tribunales del futuro de una Venezuela libre bajo un Estado de derecho. Lo que todos queremos y lo que yo seguiré trabajando es hacia esa meta fundamental; hay muchos temas de importancia, pero no nos podemos confundir. La meta tiene que ser la única meta aceptable. Tiene que haber elecciones libres en Venezuela. Y después de eso, que los mismos venezolanos, bajo un Estado de derecho, con libertad, con protecciones de una democracia, tendrán que decidir. Los que posiblemente han cometido delitos o no han cometido delitos. Pero lo importante es llegar a esa meta. Elecciones libres. Y ahí es donde está enfocada la administración, donde estoy enfocado yo y seguiré presionando para eso, y personas como Diosdado y ellos, si se han cometido delitos en los Estados Unidos o se han cometido delitos dentro de Venezuela, en una Venezuela libre, bajo, con todas las protecciones de un Estado de derecho, es donde se debería determinar.

SEMANA: ¿Aprobarían ustedes como Congreso que Estados Unidos tuviera bases militares en Colombia?

M.D.: Ya mencioné que la relación entre Colombia y los Estados Unidos es sumamente importante y la relación entre las fuerzas de seguridad de Colombia y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ha sido altamente positiva. La decisión de si Colombia quiere o no bases militares y si eso puede ayudar o no es una decisión del presidente de Colombia. Si el presidente de Colombia solicitara a los Estados Unidos para el bien de Colombia, para el bienestar de Colombia, para la seguridad de Colombia y para el bienestar y la seguridad del hemisferio, yo estoy convencido de que eso sería considerado de una forma muy seria por la administración del presidente Trump. Pero eso son decisiones que tienen que hacerse en conjunto entre aliados. Y no hay mejor aliado en este hemisferio de los Estados Unidos que Colombia. Yo creo que sería algo que el presidente Trump los recibiría con mucho interés, pero una decisión que tiene que comenzar con este brillante nuevo presidente, el Tigre en Colombia.

SEMANA: ¿Qué se está discutiendo actualmente en el Congreso sobre la política hacia Cuba? ¿Washington contempla una intervención militar en la isla?

M.D.: Cuando uno pregunta en el Congreso la ley de los Estados Unidos establecida por el Congreso de los Estados Unidos, esto es ley, dice que la presión y las sanciones se mantienen mientras que tres condiciones existan en la isla. Mientras que haya presos políticos, sin excepción, si se permiten algunas libertades básicas de la libertad de prensa, partidos políticos, sindicatos, obreros independientes y se convocan elecciones libres, las sanciones se eliminan. Esa es la ley de los Estados Unidos, eso es lo que aprueba. Es lo que apoya el Congreso de los Estados Unidos. O sea, la ley de los Estados Unidos requiere para Cuba la libertad del pueblo cubano. Yo estoy muy orgulloso de que el Congreso tenga esa actitud y que sea ley de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a seguir aceptando eso y obviamente sería muy positivo para el pueblo cubano, para toda la región y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que esa tiranía, esa dictadura que ya está muerta, lo que hay que enterrarla, ya se entierre como se merece. Yo creo que eso va a ocurrir bajo la presidencia del presidente Donald Trump, porque no está dispuesto a aceptar lo que todos sabemos que es un cáncer en este hemisferio.

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre las elecciones de medio término que vienen ahora en los Estados Unidos?

M.D.: Son 435 miembros de la Cámara, 100 miembros del Senado en la Cámara. Yo creo que la mayoría se va a determinar por 20 escaños. Yo creo que esto va a ser muy reñido, yo creo que muchas contiendas se van a decidir por muy pocos votos y eso va a decidir quién tiene la mayoría en la Cámara e igual en el Senado van a ser por muy pocos estados. Desafortunadamente, el Partido Demócrata ha sido tomado por los socialistas. El partido se ha convertido en el Partido Socialista o el Partido Comunista de los Estados Unidos y eso nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ni el socialismo ni el comunismo. Así que espero que después de estas elecciones, este servidor y otros podamos seguir en esta lucha para la prosperidad, para la libertad y que el socialismo y el comunismo nunca, nunca puedan triunfar aquí en los Estados Unidos.