Asamblea General de la ONU: Estos fueron los siete discursos más importantes de los líderes mundiales

Donald Trump. Estados Unidos

Donald Trump Foto: AP Photo/Seth Wenig

El presidente de Estados Unidos volvió a generar polémica durante su intervención ante el pleno de la Asamblea General de la ONU. En primer lugar, exaltó su gestión al afirmar que “hace dos años, nuestro país estaba muerto y ahora tenemos el país más próspero del mundo”. También aseguró que Estados Unidos atraviesa uno de sus mejores momentos y que el futuro del país es muy prometedor.

Luego, advirtió que no tolerará amenazas en el hemisferio occidental y que, si es necesario, usará el “poderío militar sin igual” de Estados Unidos para proteger sus intereses.

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También habló sobre Cuba y aseguró que la isla gobernada por el régimen de los Castro “caerá”. Elogió igualmente los avances con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela y calificó a Nicolás Maduro de “dictador” y “criminal”.

Delcy Rodríguez. Venezuela

Delcy Rodríguez Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Tras ocho años de ausencia, un mandatario venezolano volvió a intervenir ante la Asamblea General de la ONU. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, expuso la hoja de ruta política de su gobierno, defendió el acercamiento con Donald Trump y Estados Unidos y anunció un proceso de “transformación democrática” en Venezuela.

El eje central de su discurso fue la convocatoria a elecciones. “Quiero ser muy clara. En Venezuela habrá elecciones”, afirmó Rodríguez, aunque evitó precisar cuándo se realizarían los comicios.

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También prometió garantías para todos los movimientos políticos. Al final, dirigió un mensaje a los venezolanos que viven en el exterior y llamó a la unidad: “Este es el momento de construir el país al que muchos quieran regresar, y no solamente aquel del que muchos quisieron huir”.

Benjamin Netanyahu. Israel

Benjamin Netanyahu Foto: AP Photo/Seth Wenig

El primer ministro de Israel defendió las operaciones militares de su país en Gaza e Irán y sostuvo que la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes era necesaria para evitar una amenaza mayor. “Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos todos muertos”, afirmó al justificar la ofensiva contra Teherán. A su vez, rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza y calificó esa denuncia como “la mayor mentira del siglo”.

La intervención estuvo marcada, además, por el retiro de numerosos diplomáticos de la sala cuando Netanyahu tomó la palabra. El primer ministro respondió al gesto llamándolos “cobardes morales” e invitándolos a abandonar el recinto. Durante su intervención, también cuestionó a dirigentes occidentales y al alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani, por sus críticas a las acciones de Israel.

Lula da Silva. Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva Foto: AP Photo/Seth Wenig

El presidente brasileño cuestionó el funcionamiento del sistema multilateral y afirmó que la organización atraviesa una crisis de credibilidad. Da Silva sostuvo que la ONU “está fracasando en liberar a la humanidad” y reclamó una reforma del Consejo de Seguridad. También condenó la guerra en Gaza, defendió una solución diplomática para los conflictos y pidió mayor participación de los países del sur global en las decisiones internacionales.

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Adicionalmente, Luiz Inácio Lula da Silva abordó la situación de Brasil y rechazó cualquier forma de injerencia extranjera en sus asuntos internos. Por otra parte, defendió la soberanía nacional frente a presiones extranjeras a unas semanas de las elecciones en su país. En materia de seguridad, se opuso a una respuesta basada en intervención militar extranjera contra el crimen organizado y pidió cooperación para combatir el tráfico de armas y de dinero.

Volodímir Zelenski. Ucrania

Volodimir Zelenski Foto: AP Photo/Heather Khalifa

Durante su intervención en la Asamblea General, el presidente Volodímir Zelenski centró su discurso en la guerra con Rusia y pidió mantener la presión económica sobre Moscú para dificultar su capacidad militar.

El mandatario afirmó que el conflicto debe terminar antes del siguiente invierno y apeló directamente al líder chino Xi Jinping para que utilice su influencia sobre Rusia a favor de la paz. Zelenski se refirió también a los mercenarios de 47 nacionalidades que están involucrados en la guerra por parte rusa y advirtió sobre su expansión de tecnologías militares como drones y misiles.

Además, pidió que Rusia siga siendo objeto de sanciones y criticó la reducción de algunas medidas económicas contra oligarcas vinculados al Kremlin. El mandatario insistió en que Ucrania necesita combinar diplomacia con defensa para alcanzar un acuerdo.

Javier Milei. Argentina

Javier Milei Foto: AFP

El mandatario argentino arremetió durante la Asamblea General contra la propia ONU, a la que calificó como “una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”. Además, aseguró que el organismo ha perdido autoridad y capacidad para hacer cumplir sus propias resoluciones.

El líder libertario también criticó el funcionamiento del sistema internacional de derechos humanos. “Los supuestos defensores de los derechos humanos apañaron a dictaduras sangrientas y regímenes que lapidan mujeres en la calle”, aseguró Milei.

Paralelamente, el presidente argentino volvió a reiterar el reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, al tiempo que reiteró que su país se mantendrá alineado con Estados Unidos e Israel.

António Guterres. Secretario general

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Foto: AP Photo/Seth Wenig

En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, António Guterres trazó un diagnóstico crítico del escenario internacional y advirtió que las divisiones globales se han profundizado durante la última década. También reclamó respeto por el derecho internacional.

Guterres abordó las guerras en Gaza, Ucrania y Sudán, además de la crisis en Myanmar, y pidió reformar el Consejo de Seguridad para hacerlo más representativo. Sobre la inteligencia artificial, defendió un marco internacional para gestionar sus riesgos y advirtió que las máquinas no deben tomar decisiones de vida o muerte.

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La intervención marcó su despedida de la Asamblea General, a unos 100 días del final de su mandato. Guterres deja una ONU con guerras sin resolver, disputas entre potencias y el desafío de regular tecnologías que avanzan más rápido que los consensos internacionales.