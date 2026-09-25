Estados Unidos estaría preparando una posible operación militar en Cuba

La cadena estadounidense CBS News reveló este jueves que el Ejército de Estados Unidos está realizando preparativos internos para una posible operación militar relacionada con Cuba, una información que vuelve a elevar la tensión entre Washington y La Habana en medio del endurecimiento de la política exterior de Donald Trump hacia la isla.

Según el reporte, basado en mensajes internos revisados por la cadena, algunas unidades militares estadounidenses habrían sido notificadas de que podrían ser requeridas en un plazo de entre 90 y 120 días para una eventual misión vinculada con Cuba. El informe no señala que exista una decisión definitiva de intervenir militarmente ni detalla cuál sería el alcance de una eventual operación.

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La información divulgada por CBS señala que los preparativos no equivalen a una decisión de intervenir militarmente en Cuba. De acuerdo con la cadena, se trata de planes de contingencia y evaluaciones internas que forman parte de los escenarios que el Pentágono analiza en caso de que el presidente Donald Trump ordene una acción relacionada con la isla.

Donald Trump y la bandera de Cuba Foto: Getty Images / AP

La revelación se conoce pocos días después de que Trump utilizara su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para asegurar que el régimen cubano atraviesa una de las mayores presiones de su historia y afirmar que “la libertad llegará a Cuba”. Durante ese discurso, el mandatario describió a la isla como un “Estado fallido” y reiteró su intención de impulsar cambios políticos en el país caribeño.

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La administración Trump ha intensificado durante los últimos meses la presión económica y diplomática sobre La Habana. La semana pasada, Washington anunció nuevas sanciones contra entidades vinculadas al sector militar y a la industria del níquel en Cuba, argumentando preocupaciones de seguridad nacional.

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Las tensiones entre ambos países también aumentaron después de reportes de inteligencia citados meses atrás por medios estadounidenses, según los cuales Cuba habría adquirido cientos de drones militares y discutido posibles escenarios de confrontación con Estados Unidos. Las autoridades cubanas rechazaron esas versiones y acusaron a Washington de fabricar argumentos para justificar medidas más agresivas contra la isla.

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Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa han anunciado públicamente sus intenciones de realizar una operación militar contra Cuba. De hecho, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos había afirmado meses atrás ante el Senado que las Fuerzas Armadas no estaban preparando una invasión de la isla, aunque sí mantenían planes de contingencia para proteger intereses estadounidenses en la región.