El llamado de India a los empresarios colombianos: negocios, tecnología y energías limpias, las grandes oportunidades

Bajo la sombrilla de la agenda 2047, que busca que India se convierta en potencia mundial, la economía no para de dar muestras de crecimiento. Una prueba de ello fue cómo en el segundo trimestre de este año (abril a junio) superó las expectativas y proyecciones de analistas al aumentar un 7,8 %.

En el primer trimestre del año, el PIB indio marcó un 8,6 %, dando muestras de cómo el país asiático se está consolidando en una de las principales economías del mundo que más crece.

Según la FICCI, India busca que sus empresarios encuentren nuevas oportunidades y tal es el caso de América Latina, en donde hay una mayor sinergia. Foto: Semana Foto: SEMANA

Todo esto hace parte del panorama que proyecta un crecimiento económico de entre el 6,4 % y el 6,8 % este año, respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un crecimiento donde la tecnología, la innovación y las energías limpias hacen parte del plan con el que India quiere seguir fortaleciendo su economía, pero además tender puentes con América Latina en materia de inversión.

Un papel más activo en la difusión de las oportunidades

Desde el corazón de la Cámara de Comercio e Industria de la India (Ficci), en Nueva Delhi, SEMANA conoció el panorama comercial y de inversión que India quiere proyectar para establecer relaciones con mercados de otros países.

“India, como saben, hoy está presenciando una transformación sin precedentes en múltiples frentes: rápidos avances en infraestructura pública digital, innovación, manufactura, energías renovables, desarrollo de startups, inclusión financiera y gobernanza impulsada por tecnología”, señaló Jvoti Vij, directora de Ficci.

“India, como saben, hoy está presenciando una transformación sin precedentes en múltiples frentes", señaló Jvoti Vij, directora de Ficci. Foto: SEMANA Foto: SEMANA

Bajo esa premisa busca que sus empresarios encuentren nuevas oportunidades y tal es el caso de América Latina, en donde hay una mayor sinergia “en términos de tecnología, acceso a sectores farmacéuticos, sector energético —en particular el segmento de baterías de litio— o materiales de tierras raras”, como explicó Rudra Kumar Pandey, presidente del Grupo de Trabajo de la Ficci sobre Inversiones Transfronterizas.

“Veo oportunidades mucho mayores para trabajar juntos”, recalcó al tiempo que mencionó las posibilidades que tienen las empresas colombianas de abrirse campo en India para que conozcan mejor las posibilidades que ofrece este mercado y las oportunidades de comercio e inversión mutua.

Pero para que ese intercambio crezca, considera necesario fortalecer la articulación entre empresarios y organizaciones de ambos países.

“Deben unirse, hacer difusión de información sobre las oportunidades en Colombia, incluidas las cámaras, para compartir los esquemas disponibles e invitar a las empresas indias a hacer negocios en Colombia”, planteó.

La propuesta apunta a que las cámaras y organizaciones empresariales colombianas tengan un papel más activo en la conexión con sus pares indios, mediante información sobre proyectos, incentivos y sectores estratégicos.

Pandey también ve la necesidad de seguir fortaleciendo “acuerdos de asociación comercial o acuerdos de libre comercio (FTA) con países de América Latina —empezando con Chile y Perú—. Creo que esta cooperación se extenderá a otras partes de América Latina, incluida Colombia”.

Nuevos sectores que llaman la atención

El intercambio comercial entre Colombia e India ya supera los 4.500 millones de dólares. Las exportaciones colombianas alcanzaron los 2.820 millones de dólares, mientras las de India se ubicaron en aproximadamente 1.740 millones de dólares.

Desde Colombia, la relación comercial ha estado marcada principalmente por productos minero-energéticos como petróleo, carbón y piedras preciosas, entre ellas oro y esmeraldas. Sin embargo, la Ficci identifica posibilidades para ampliar la oferta y diversificar los negocios.

Uno de los sectores mencionados por Pandey es el de los cosméticos, además de productos para el hogar y otros bienes que Colombia ya exporta a mercados como Estados Unidos.

“Son una fortaleza, tal vez eso podamos mirarlo junto a otros productos para el hogar y algunos que están exportando a EE. UU. Los traeríamos a India”, explicó.

Rudra Kumar Pandey, presidente del Grupo de Trabajo de la Ficci sobre Inversiones Transfronterizas. Foto: SEMANA Foto: SEMANA

Del lado indio, vehículos, productos farmacéuticos, químicos orgánicos y manufacturas industriales hacen parte de los principales productos que llegan al mercado colombiano.

La expectativa para este año es mantener o incluso superar el intercambio de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares.

Tecnología y energías limpias, las grandes oportunidades

Para India el verdadero imán de su inversión y apuesta al futuro está en las energías limpias y la innovación digital. Sectores que ha puesto sobre la mesa en el G-20 y los Brics; este último con un nuevo enfoque: “Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad” .

Prueba de ello es que el país avanza a pasos agigantados, pues está cerca de superar los 200 gigavatios de energía solar y eólica, con una meta ambiciosa de alcanzar los 500 gigavatios para 2030. Además de escalar la producción de bioetanol hasta los 20.000 millones de litros, por lo que proyecta llevar el biometano de las 150.000 toneladas actuales a 1,5 millones para el final de la década.

Kolluru Krishan, presidente del Comité de Cambio Climático de la Ficci, sostuvo que la estrategia de India va mucho más allá de la electricidad. Foto: SEMANA Foto: SEMANA

Así lo explicó a SEMANA Kolluru Krishan, presidente del Comité de Cambio Climático de la Ficci, quien además sostuvo que la estrategia va mucho más allá de la electricidad.

“Existe por lo tanto toda una gama de vías que podemos seguir, pero al margen de esto, uno de nuestros principales esfuerzos en India se centra también en la acción climática mediante la descarbonización de materiales”, dijo el representante de Ficci.

Aparecen así algunos de los sectores que pueden abrir nuevas oportunidades para la relación entre India y Colombia, en momentos en que el gigante asiático busca ampliar su presencia internacional y Colombia busca nuevos mercados para sus empresas.