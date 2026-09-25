Los invitados de lujo que estuvieron en la reunión entre Trump y Xi Jinping: desde Musk, pasando por Bezos y hasta Zuckerberg

Los ojos del mundo estuvieron puestos en Estados Unidos por el encuentro entre el presidente de ese país, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping.

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Ambos mandatarios sostuvieron una cena en la que, además, contaron con otros grandes invitados. Dentro de los nombres que más destacan aparece el de Elon Musk, uno de los hombres importantes del mundo y dueño de Tesla y X, entre otras compañías.

Asimismo, al encuentro de Estado fueron Tim Cook, CEO de Apple; Jensen Huang, directivo de Nvidia, y Lisa Su, de AMD. También se vio a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, entre otros ejecutivos de la industria tecnológica, algunos incluso fueron con sus parejas.

Musk, muy fiel a su estilo, fue el único que se pronunció de manera pública sobre esta reunión en la que participó. El magnate republicó un video de los discursos de ambos presidentes y escribió: “Fue conmovedor”.

Con todo esto, queda en evidencia que hay un gran esfuerzo para que Washington y Beijing continúen con los contactos empresariales que se han venido dando en el último tiempo.

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Entre otras cosas, los jefes de Estado hablaron de la cooperación entre ambas naciones y los vínculos históricos que las han unido. De igual forma, destacaron la necesidad de reforzar la relación bilateral o ponerle atención a aspectos como el comercio, los intercambios culturales, entre otros.

En las últimas horas, el propio Donald Trump destacó que este encuentro fue muy positivo para ambos países. “Creo que hemos logrado avances enormes, fue muy positiva para ambos países”, manifestó el mandatario.

Cena entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping Foto: AFP

Por su parte, Xi respondió expresando su deseo de volver a verse con Trump en dos próximas citas diplomáticas.

“De cara a lo que queda del año, tendremos dos oportunidades más para encontrarnos: en primer lugar, la reunión de APEC en China y luego la cumbre del G20 en Estados Unidos”, dijo el presidente chino.