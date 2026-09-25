Papá León XIV y la pulla que le envió a Donald Trump por no dejar ingresar a periodistas a la Casa Blanca

El papa León XIV llegó este viernes a París, Francia, y desde allí se refirió a la polémica que hay en Estados Unidos por la decisión de Donald Trump de impedir el acceso a la Casa Blanca a importantes medios como CNN, MS NOW y Politico.

Juez ordena a Donald Trump “restablecer de inmediato” el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

Según dijo el jefe de Estado, la decisión se tomó como castigo por supuestamente difundir noticias falsas. La situación rápidamente escaló y un juez le ordenó en las últimas horas “restablecer de inmediato” a estos medios de comunicación.

Un reportero le preguntó al santo padre directamente sobre este tema y él dejó en claro que todos los periodistas podían acompañarlo en su viaje en el país europeo.

“Me alegra mucho que aquí sean todos bienvenidos”, manifestó el pontífice y resaltó que una buena cobertura mediática es importante en todo momento.

Papa León XIV. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

De esta forma, el papa le lanzó una pulla al máximo mandatario estadounidense y dejó en evidencia que no está de acuerdo con la medida que tomó.

Gracias a la decisión del juez, los reporteros de las mencionadas cadenas ya lograron ingresar de nuevo a la Casa Blanca, pero la situación sigue siendo tensa con el magnate.

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No es la primera vez que Trump ataca de esta forma a los medios de comunicación; desde que inició su nuevo mandato ha tenido fuertes enfrentamientos contra periodistas que critican su gestión y que le hacen preguntas incómodas.

Incluso, la situación ha llevado a que el presidente norteamericano califique a la prensa como “enemiga del pueblo”.

Donald Trump en la ONU. Foto: Getty Images

Además, este veto en la Casa Blanca coincidió con un momento complejo para la actual administración, ya que los índices de aprobación del mandatario están en los más bajos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.