Daniel Sancho seguirá pagando cadena perpetua por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta: Tribunal desestimó apelación

Daniel Sancho seguirá condenado a cadena perpetua por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Esto fue lo que decidió el Tribunal Provincial de Samui, en Tailandia, al desestimar las apelaciones y mantener la condena de primera instancia.

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El español acudió por esta vía para intentar lograr que le impusieran ciertos años en la cárcel, pero el tribunal fue claro en señalar que “se mantiene la condena del procesado por asesinato premeditado, así como por los delitos relacionados con la ocultación y descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima”.

Actualmente, Sancho permanece recluido en la cárcel de Surat Thani y allí paga los delitos que cometió el 2 de agosto de 2023, cuando acabó con la vida del médico colombiano.

En marzo de 2025, la defensa del hoy condenado había presentado la apelación pidiendo, entre otras cosas, la repetición del juicio con el objetivo de convocar a nuevos testigos y dejar en claro que la muerte de Arrieta fue un accidente.

oficiales de policía tailandeses escoltaron al español Daniel Sancho Bronchalo, confeso asesino de un cirujano colombiano. Foto: foto: tomada de RTVE. es

Por su parte, la familia de la víctima, por medio de sus apoderados, exigían que la indemnización fuera mucho mayor a los 4,42 millones de bat que se impuso en primera instancia.

Sancho llegaba con gran expectativa este viernes para conocer la decisión, se conectó por videoconferencia desde la prisión en la que se encuentra, mientras que los demás involucrados en el caso estuvieron presentes.

El Tribunal Provincial de Samui no accedió a ninguna petición de las partes, decidió que la pena de cadena perpetua seguía en firme y recordó que en la sentencia de primera instancia ya se había reducido la condena, ya que en ese momento se hablaba de la pena de muerte.

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En ningún momento se mostró de acuerdo con la tesis del accidente, mencionó cómo a lo largo del proceso se evidenció que el hijo del actor Rodolfo Sancho compró cuchillos, una sierra, un machete, bolsas y otros elementos para intentar esconder el crimen.

“Por tanto, el tribunal concluyó que se trató de un asesinato premeditado”, señaló y descartó que se puedan aportar nuevas pruebas.

Daniel Sancho. Foto: youtube

Asimismo, el Tribunal mantuvo la indemnización de 4,42 millones de bat para la familia del cirujano colombiano.

El equipo de defensa del español ahora analiza cuál será el siguiente paso con el objetivo de intentar reducir la condena y que el señalado asesino no tenga que pasar toda su vida en prisión.