Juan Gonzalo Ospina, abogado del caso Daniel Sancho y aliado de Abelardo De La Espriella, habla en SEMANA sobre las elecciones

SEMANA: ¿Cómo terminó involucrado en la campaña de Abelardo De La Espriella en España?

Juan Gonzalo Ospina: Hace unos diez meses, cuando supe que Abelardo De La Espriella se iba a presentar a la Presidencia, lo llamé por el vínculo y la amistad que tenemos desde hace años como abogados penalistas. Le dije que estábamos firmes para ayudarlo y me pidió coordinar España y, si era posible, Europa.

A partir de ahí comenzamos a trabajar, inicialmente desde las redes sociales, con la cuenta Defensores de la Patria España. Luego conformamos un comité ejecutivo en Madrid con unas 14 personas y fuimos ampliando la presencia del movimiento con voluntarios en ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao, Barcelona y las Islas Canarias. El crecimiento fue especialmente fuerte después de la primera vuelta. Las redes sociales, los eventos y el contacto con la comunidad colombiana hicieron que cada vez más personas se sumaran al proyecto. El cierre de campaña en Madrid reunió a cerca de 500 personas y fue uno de los momentos más significativos del proceso.

SEMANA: ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos por Abelardo De La Espriella entre los colombianos en España?

J.G.O.: Nos sentimos satisfechos. Madrid, por primera vez, derrotó a la izquierda radical en unas elecciones colombianas y Abelardo ganó allí por una pequeña diferencia. En el conjunto de España perdimos por un margen muy estrecho, de apenas unos cientos de votos. Lo más relevante es que se logró igualar una tendencia histórica. Tradicionalmente, buena parte de la diáspora colombiana en Europa votaba mayoritariamente por la izquierda, y en esta ocasión las diferencias fueron mínimas. Eso demuestra que el movimiento logró crecer y consolidarse fuera de Colombia.

“Invocamos la resistencia constitucional”: ministros de Abelardo De La Espriella lo respaldan tras ataques de Petro

SEMANA: Usted ha denunciado irregularidades durante la jornada electoral en España. ¿Qué fue lo que observó?

J.G.O.: Considero que hubo una falta de imparcialidad por parte de algunos funcionarios vinculados al Consulado y a la Embajada. Vimos situaciones que generaron preocupación, desde dificultades para la acreditación de jurados y testigos hasta decisiones que, a nuestro juicio, favorecieron a sectores afines al Gobierno. Eso generó mucha tensión durante toda la jornada. Nuestros jurados y testigos estuvieron sometidos a una enorme presión y por eso quiero reconocer su compromiso. Fueron personas muy valientes que defendieron el proceso electoral en circunstancias complejas.

SEMANA: ¿La polarización que se vivió en Colombia también se sintió entre los colombianos residentes en España?

J.G.O.: Sí, aunque no llegó a los niveles que se vieron en Colombia. En Europa es mucho menos común que las diferencias políticas terminen en agresiones físicas, pero sí había una tensión evidente. Yo mismo lo viví. Iba acompañado de mis cuatro hijas y algunas personas me gritaban consignas políticas mientras caminaba hacia los puestos de votación. No hubo violencia, pero sí un ambiente de confrontación poco habitual para los estándares europeos. Desde muy temprano se percibía una fuerte polarización entre quienes apoyaban a uno u otro candidato.

El abogado penalista Juango Ospina, la portavoz de Foro Madrid Edmaly Maucó, así como Ana Lú Pineda, esposa del candidato Abelardo de la Espriella, tomaron la palabra durante el encuentro. Foto: Suministrada a SEMANA / API

SEMANA: El presidente Petro habló repetidamente de un posible fraude electoral. ¿Cómo se vivió esa discusión en España y Europa?

J.G.O.: Los rumores de fraude son un atentado a la inteligencia de los colombianos. El Consejo Nacional Electoral es la entidad que controla las elecciones y resulta ilógico hablar de una manipulación en los términos en que se planteó. Por el contrario, nosotros observamos situaciones que, a nuestro juicio, favorecían a sectores afines al Gobierno. Había diferencias de criterio frente a votos dudosos, acreditación de jurados y testigos, y otros aspectos del proceso. Por eso considero que esas denuncias buscaban enturbiar una victoria legítima de Abelardo De La Espriella y generar una cortina de humo sobre el resultado electoral.

SEMANA: ¿Cómo nació su amistad con Abelardo De La Espriella?

J.G.O.: Nació a través de la profesión. Coincidimos hace varios años en congresos jurídicos y desde entonces construimos una relación basada en la abogacía, la confianza y la amistad. Siempre me llamó la atención su cercanía y su autenticidad. Hemos coincidido en distintos escenarios, tanto en España como en otros países, y he visto que mantiene una relación muy directa con la gente. Cuando decidió dar el paso a la política, sentí que debía acompañarlo por amistad, por gratitud y por convicción personal.

“Aquí no hay vacaciones ni flojera”: Abelardo De La Espriella revela las primeras órdenes a su gabinete antes de llegar a la Presidencia

SEMANA: Después de acompañar la campaña, ¿qué espera del gobierno de Abelardo De La Espriella?

J.G.O.: Lo que más me ha llamado la atención es la conformación de su equipo. Veo personas con preparación y experiencia en distintas áreas, más allá de afinidades políticas o favores partidistas. Creo que la combinación entre el liderazgo de Abelardo De La Espriella y perfiles técnicos como el de José Manuel Restrepo puede ser importante para enfrentar los retos del país. Lo fundamental será mantener el contacto con la realidad de los ciudadanos y no perder esa conexión con la calle.

SEMANA: Después de la victoria, ¿cómo fue su reencuentro con Abelardo De La Espriella?

J.G.O.: La última conversación que tuve con él antes de las elecciones fue cuando nació mi hija. Me envió un mensaje muy cariñoso y cercano. Después de la victoria entendí que estaba asumiendo una enorme responsabilidad y que ya no tendría el mismo tiempo de antes. Días después recibí una llamada suya para agradecer el trabajo realizado. Fue una conversación breve, pero muy emotiva. Luego pudimos reunirnos en Barranquilla y reiterarle que seguimos a disposición del país y del proyecto que representa. Creo que uno de los grandes retos del nuevo gobierno será fortalecer la imagen de Colombia en Europa y comunicar adecuadamente lo que ocurre en el país. Muchas veces el relato internacional no refleja la realidad que viven los colombianos.

Juan Gonzalo Ospina. Foto: Europa Press

SEMANA: ¿Cómo ve la relación entre el nuevo gobierno colombiano y España?

J.G.O.: No he visto una felicitación pública de Pedro Sánchez a Abelardo De La Espriella y considero que el actual gobierno español atraviesa una etapa de desgaste político importante. Las encuestas muestran una ventaja significativa para el Partido Popular y Vox de cara a las próximas elecciones. Si ese cambio político se produce, podría abrir nuevas oportunidades para fortalecer las relaciones entre Colombia y España, especialmente en temas de inversión, comercio y cooperación. También creo que Latinoamérica y España deberían construir una relación más sólida. Compartimos idioma, cultura e historia, y todavía existe mucho margen para fortalecer esos vínculos.

SEMANA: ¿Qué retos tendrá Colombia frente a Europa en los próximos años?

J.G.O.: Europa sigue siendo un entorno muy burocrático y con una visión política que en muchos casos es más intervencionista. Colombia tendrá que defender sus posiciones en asuntos como seguridad, lucha contra el narcotráfico y desarrollo económico. Por eso será clave comunicar mejor la realidad del país y proyectar una imagen acorde con el potencial que tiene Colombia en el escenario internacional.

Abogado de la familia Arrieta arremete contra Daniel Sancho y su defensa: “No se ha producido esa indemnización”

SEMANA: ¿Cómo avanza actualmente el caso de Daniel Sancho?

J.G.O.: Estamos a la espera de que se resuelvan los recursos contra la condena a cadena perpetua. La sentencia todavía no está en firme y quedan etapas procesales pendientes. Existe un convenio entre España y Tailandia que permitiría, bajo determinadas condiciones, que una condena pudiera cumplirse en España. Sin embargo, para eso deben cumplirse varios requisitos que hoy todavía no se han materializado.

SEMANA: Usted también representa al periodista Vito Quiles. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

J.G.O.: Vito es una persona muy joven, pero con una enorme capacidad para conectar con una parte importante de la sociedad española que considera que ciertas preguntas no están siendo formuladas por los medios tradicionales. Hemos enfrentado distintos procesos judiciales relacionados con su actividad periodística y, hasta ahora, han sido archivados o resueltos favorablemente. Nuestra posición siempre ha sido defender el ejercicio de la libertad de prensa dentro de los límites de la ley.