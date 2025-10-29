Suscribirse

Aparece misterioso video de Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, mientras está en la cárcel

El español Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua en Tailandia.

Redacción Mundo
29 de octubre de 2025, 2:15 p. m.
Autoridades tailandesas culminaron investigación por asesinato del médico colombiano, Edwin Arrieta, presuntamente a manos del español, Daniel Sancho (izquierda).
De izquierda a derecha: Daniel Sancho y Edwin Arrieta. | Foto: AP/Somkeat Ruksaman (izquierda); Facebook: Edwin Arteaga (derecha)

El asesino Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta el 5 de agosto de 2023 en Tailandia, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad Surat Thani, una de las más peligrosas de ese país asiático.

Contexto: Daniel Sancho y su ‘venganza’ desde la cárcel de Tailandia: “Ha llegado el momento”

Ahora, mientras los abogados de Sancho esperan que la justicia de Tailandia se pronuncie sobre un recurso de apelación que interpusieron para tratar de reducir su condena, en la cuenta en Instagram del asesino español apareció un extraño video.

Se trata puntualmente de un video que comienza con una cuenta regresiva y, posteriormente, aparece un grupo de estudiantes tailandesas rezando en una ceremonia tradicional.

Publicación de Daniel Sancho
Publicación de Daniel Sancho | Foto: Cuenta en Instagram: danisanchobanus

La anterior publicación ha sido bastante cuestionada, dado a que hay quiénes se preguntan cómo Sancho habría logrado acceder a sus redes sociales, estando en una cárcel de máxima seguridad.

Sin embargo, hay muchas teorías al respecto que van, desde que su cuenta habría sido hackeada, o que el asesino pudo haber recurrido a una persona de su confianza que tendría en la prisión, para que le publicara ese video.

De acuerdo con El programa de Ana Rosa de España, al parecer, se trataría de un funcionario de la cárcel de Surat Thani, a quien el asesino le habría dado sus claves de Instagram para que le hiciera esa publicación.

Publicación de Daniel Sancho.
Así empieza el video publicado en el Instagram del asesino. | Foto: Cuenta en Instagram: danisanchobanus

Sobre el objetivo de la publicación de ese video, desde la agencia Europa Press mencionan que se trataría de un “guiño al rey de Tailandia —único con potestad para condonar su cadena perpetua— homenajeando así a la madre del monarca, la reina Sirikit, cuatro días después de su muerte”.

Así mismo, mencionan que el asesino estaría buscando con esa publicación en Instagram que se reactive su caso, de modo que se agilicen los procesos judiciales y ‘presionar’ a través de la “prensa española a la justicia tailandesa para que se pronuncie sobre su recurso de apelación”.

Contexto: Así vive Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, en una cárcel de máxima seguridad en Tailandia: revelaron detalles inéditos

Es de destacar que, desde el inicio del proceso judicial, la defensa de Sancho ha insistido en que no se trató de un asesinato planificado. Según su versión, el altercado entre Sancho y Arrieta tuvo lugar en un hotel de la isla de Koh Phangan, donde ambos discutieron acaloradamente hasta que la situación derivó en violencia. La defensa sostiene que la muerte del cirujano fue un resultado no premeditado de la confrontación física y que las acciones posteriores del chef, como el desmembramiento del cuerpo, ocurrieron en un estado de shock y miedo.

No obstante, la sentencia original desestimó dicha versión, basándose en pruebas que indicaban una planificación previa del crimen. Entre los elementos considerados clave por la fiscalía se encontraron la compra anticipada de cuchillos y bolsas de basura por parte de Sancho, así como testimonios que lo ubicaban en la escena del crimen con actitudes sospechosas. Además, el acusado confesó en una primera instancia haber asesinado a Arrieta, aunque posteriormente aseguró que lo hizo bajo presión y sin pleno conocimiento de las implicaciones legales de sus declaraciones.

