Se conoce el mensaje que Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, le envió a su exnovia desde la cárcel: le hizo pedido

El nombre de Daniel Sancho volvió a sonar en las últimas horas, en medio de la condena a cadena perpetua que paga en Tailandia. El español mató al colombiano Edwin Arrieta y, posteriormente, descuartizó el cuerpo para intentar ocultarlo.

El hombre está recluido en la prisión de Surat Thani, pero esto no le impide comunicarse con las personas del exterior y hasta hacer llegar mensajes. Por lo menos así se evidenció por la forma en la que le transmitió un mensaje a su exnovia, Laura Menoyo.

Daniel Sancho siendo conducido por la Policía de Tailandia. Foto: foto: tomada de RTVE. es

El portal español 20minutos reveló las palabras que Sancho le dijo a su expareja a través de terceras personas. El señalado asesino se refirió a una renuncia y liberación.

Desde un primer momento, la mujer ha estado apartada del foco mediático del caso y ha dejado en claro que no quiere tener ninguna relación con lo sucedido. Incluso, en su momento se negó a declarar en el juicio que se llevó a cabo en contra del hijo del actor Rodolfo Sancho.

Al parecer, con el paso del tiempo esto fue entendido por el chef, ya que desde la prisión, de acuerdo con el medio español, le pidió a su exnovia que “rehaga su vida” y que “olvide los años que pasaron juntos”.

En su momento se conoció que los dos llevaban una relación de más de cinco años, pero todo se terminó después de que se descubrió lo que Sancho le hizo al colombiano Arrieta.

El español fue condenado a cadena perpetúa en el país asiático. Foto: YOUTUBE

Por lo mismo, hoy en día el condenado a cadena perpetúa también le pidió a Laura que dejara atrás las “promesas de un amor eterno” de las cuales habían hablado en repetidas oportunidades.

El señalado portal explicó que Edwin no era un desconocido para la mujer, ya que habían tenido un contacto fluido y se habían visto en varias oportunidades en una discoteca de Madrid, España.

Sin embargo, Sancho mantenía la mentira de que eran simplemente amigos y que hacían negocios juntos, por lo que Laura y su círculo cercano se sorprendieron de gran forma cuando se confirmó que mantenían una relación.

Por el momento, la exnovia del chef sigue manteniendo en firme su decisión: no quiere estar relacionada con algo que tenga que ver con el caso del asesinato o con quien fue su pareja.