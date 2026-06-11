¿Quién responde cuando un perro mata? Francia condenó al dueño de un pitbull que mató a su novia embarazada

La justicia francesa condenó este jueves a un hombre por homicidio involuntario después de que el pitbull que había importado ilegalmente y entrenado para atacar causara la muerte de su novia embarazada durante un paseo.

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El Tribunal de Soissons, en el norte de Francia, impuso a Christophe Ellul, de 51 años, una pena de cuatro años de prisión suspendida y ordenó el sacrificio del perro, llamado Curtis.

La sentencia se conoció pese a las campañas impulsadas por organizaciones defensoras de los animales que pedían salvar la vida del animal. Una de las peticiones, que reunió más de 80.000 firmas, solicitaba que el american pitbull terrier fuera trasladado a un refugio especializado en lugar de ser sacrificado.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019, cuando Ellul halló el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad.

El animal había sido importado desde Países Bajos pese a las restricciones vigentes en Francia. Foto: Getty Images

La mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, había salido a pasear al perro cuando fue atacada. La autopsia determinó que presentaba unas 50 mordeduras.

Según la investigación, poco antes de morir Pilarski logró comunicarse con su pareja para pedir ayuda. En ese momento, Ellul se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia, en las afueras de París.

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Durante años, el acusado sostuvo que Curtis no era un animal agresivo y defendió la teoría de que el ataque había sido cometido por perros de caza que se encontraban en la zona.

Sin embargo, las pruebas de ADN realizadas por los investigadores concluyeron que las mordeduras correspondían al pitbull.

Organizaciones animalistas pidieron evitar el sacrificio del perro involucrado en el caso. Foto: Getty Images/iStockphoto

Curtis, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido recluido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el ataque.

En Francia está prohibida la importación de pitbulls, una raza catalogada dentro de las categorías de perros potencialmente peligrosos. Aun así, Ellul había introducido al animal desde Países Bajos, una situación que también quedó documentada durante la investigación del caso.

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Según DogBite, una organización sin fines de lucro que recopila estadísticas y documenta casos de muertes relacionadas con ataques de perros en Estados Unidos, durante 2024 se registraron 70 fallecimientos asociados a estos animales.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 59.000 personas mueren cada año a causa de la rabia, una enfermedad transmitida principalmente por perros domésticos.

*Con información de AFP.