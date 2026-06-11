Trump habla de un acuerdo inminente con Irán, pero Teherán asegura que no ha decidido

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves 11 de junio que se había alcanzado un “muy buen acuerdo” con Irán y anunció que la firma podría concretarse este mismo fin de semana en Europa, un giro significativo apenas horas después de haber amenazado con nuevos ataques contra el país persa.

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Trump aseguró que considera que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo. “Entiendo que la respuesta es sí”, declaró a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval.

El mandatario explicó que se trata de “un muy importante memorándum de entendimiento”.

El pacto será firmado “quizás en Europa”, señaló, al tiempo que indicó que no asistirá personalmente a la ceremonia, aunque esta contaría con la presencia del vicepresidente JD Vance.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

El líder republicano tiene previsto organizar un torneo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el domingo, coincidiendo con su 80 cumpleaños.

Horas antes, Trump reveló que había cancelado un ataque “muy duro” que estaba previsto para la noche contra Irán.

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“Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, añadió, al enumerar entre ellas a los países del Golfo, Turquía e Israel, que junto con Estados Unidos participaron en la ofensiva que desencadenó el conflicto.

Por su parte, Irán aseguró que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la propuesta de paz presentada por Washington, pese al optimismo expresado por Trump.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

“Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, pocas horas después de que el presidente estadounidense afirmara que el pacto podría firmarse en los próximos días en Europa.

La guerra, iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ha atravesado numerosos episodios de incertidumbre marcados por amenazas de Donald Trump, intercambios de ataques entre las partes y repetidos anuncios sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

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Sin embargo, el conflicto parece lejos de resolverse en el corto plazo, lo que seguirá generando efectos en los mercados internacionales, especialmente en el energético.

El bloqueo del estrecho de Ormuz desde las primeras etapas de la guerra ha afectado el comercio mundial de hidrocarburos, una situación agravada recientemente por el anuncio de la Guardia Revolucionaria de volver a restringir el paso marítimo y por los ataques contra dos buques en la zona.

*Con información de AFP.