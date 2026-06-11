Trump dice que EE. UU. atacará “muy duro” a Irán y lanza nueva advertencia: “Tomaremos la isla de Jark”

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos golpeará “muy duro” a Irán este jueves en la noche, y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras.

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“Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE” dijo el mandatario en su red Truth Social.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos” añadió.

El presidente estadounidense aseguró luego en entrevista con Fox News que “preferiría” no atacar a la infraestructura civil iraní, “porque una vez que haces eso, la gente sufre”.

Trump dijo que desde que el inicio del conflicto con Irán se inclinaba por apoderarse de la isla de Jark, por donde sale la vasta mayoría de las exportaciones de crudo iraní, pero “no sé si Estados Unidos tiene el estómago” para emprender una operación militar de ese tipo.

“Todo esto es una locura, realmente están vencidos, pero aún no lo saben”, aseguró el mandatario, en alusión a la cúpula iraní.

El gobierno iraní responde de manera desafiante a cada amenaza estadounidense, y asegura que está dispuestos a resistir todos los ataques.

Imágenes de los lanzamientos de misiles del ejército estadounidense contra bases en Irán Foto: X/@CENTCOM

Misiles iraníes atacaron de nuevo objetivos militares estadounidenses en países del Golfo esta semana, en una escalada que convierte la tregua en “prácticamente irrelevante”, según la cancillería iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió el jueves utilizar fondos iraníes para pagar los daños que el país cause a los aliados del Golfo.

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“Cualquier daño que cause a nuestros aliados en el Golfo será pagado con fondos extraídos de cuentas iraníes”, escribió Bessent en X.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, dijo que Estados Unidos e Irán deben poner fin a la escalada bélica que mantienen con acciones cruzadas los últimos dos días y que, por el contrario, reanuden el proceso de negociaciones.

“Los ataques recíprocos que comenzaron hace dos días hacen temer una escalada”, ha afirmado el titular de Exteriores en rueda de prensa desde Bulgaria, donde participa en un encuentro del Proceso de Cooperación de Europa del Sudeste.

“Recomendamos a las partes que pongan fin a sus ataques mutuos y reanuden las negociaciones”, ha añadido. Fidan ha recordado así que Washington y Teherán estaban sumidos en un proceso de conversaciones y relativamente cerca de cerrar un acuerdo, según declaraciones recogidas por el diario ‘Hurriyet’.

Con información de AFP y Europa Press*