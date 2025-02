El mensaje que Rodolfo Sancho envió a la familia de Edwin Arrieta tras el crimen de su hijo

Debido a que el documental se grabó en tiempo real y, en el segundo episodio, el juicio aún no se había llevado a cabo, Rodolfo Sancho aprovechó la oportunidad para defenderse de las críticas y afirmar que sí pidió perdón a la familia de Arrieta tras conocer todos los detalles del caso.

“Se dice que soy inhumano, que nunca he expresado nada por la familia y que jamás presenté mis condolencias, y eso es una absoluta mentira. Lo primero que hice fue precisamente eso. Quienes lo saben, lo saben, y quienes no, no se han informado bien”, declaró.