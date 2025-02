Caso de Edwin Arrieta | Abogado de la familia del cirujano lanza advertencia: “No van a traer a Daniel Sancho a España”

Por esta razón, Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta, aseguró que, sin importar las acciones legales que emprendan los defensores de Daniel Sancho, el español no logrará una reducción de su condena ni será enviado a España .

“No creo que prospere. Ni veo fácil que le trasladen a España en unos años, pero confío en la sentencia dictada por el juez no va a ser revocada. No van a traer a Daniel Sancho a España”, dijo Ospina.