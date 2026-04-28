Así es el polémico broche de Delcy Rodríguez que provocó la queja oficial de un país latinoamericano

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se quejó el martes del broche que usó su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, mandataria interina de la nación, durante dos visitas oficiales. El elemento que incluye el disputado territorio de Esequibo en la silueta del mapa de su país.

El área de 160.000 km² es centro de un litigio centenario entre Caracas y Georgetown que se reavivó en 2015 cuando el gigante estadounidense ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo. Las tensiones aumentaron durante la dictadura de Nicolás Maduro, que incluso amenazó con impulsar una acción militar en el vecino país.

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Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero en Caracas para que fuera trasladado a responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y posesión ilegal de armas de guerra. Era su vicepresidenta y responsable del caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Durante sus dos visitas oficiales este mes como presidenta interina, primero a la isla de Granada y luego a Barbados, Rodríguez lució un broche dorado con la silueta del mapa de Venezuela que incluye el Esequibo.

Delcy Rodríguez en Barbados Foto: Gobierno de Venezuela

Ali, el mandatario guyanés, consideró “profundamente lamentable” que en esos encuentros se haya visto la “exhibición prominente de símbolos” que afirman la reivindicación territorial de Venezuela sobre esa zona en disputa.

En una misiva enviada a la Comunidad del Caribe (Caricom), el líder guyanés apuntó que la vecina Venezuela no puede pretender normalizar, mediante símbolos, mapas, legislación, nombramientos o exhibición oficial, un asunto aún pendiente por resolver.

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Georgetown pide a la más alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras aprobadas en un laudo en 1899, que Venezuela desconoce. Caracas apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia guyanesa del Reino Unido, que anuló ese fallo y sentó las bases para una solución negociada.

Delcy Rodríguez en su segundo viaje internacional como mandataria Foto: X/@presidencialve1

“El uso de los espacios de Caricom para proyectar o promover una reivindicación territorial contra un Estado miembro corre el riesgo de ser interpretado como aquiescencia o tolerancia”, escribió Ali.

“Ninguna acción, ya sea deliberada o inadvertida, debe crear la impresión de que las plataformas de la comunidad pueden utilizarse para promover reivindicaciones que están actualmente ante la Corte Internacional de Justicia”, agregó.

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Rodríguez gobierna bajo la presión de Estados Unidos, aliado de Guyana. Washington asegura que defenderá a Georgetown en caso de un conflicto con Venezuela. La mandataria aboga por una “negociación de buena fe” para resolver el diferendo territorial.

Con información de AFP.