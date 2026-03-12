Delcy Rodríguez reaccionó tras reconocimiento del Gobierno de Trump y sorprendió con su respuesta

Donald Trump anunció este miércoles el reconocimiento formal de su gobierno al ejecutivo venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, a lo que la reacción de la presidenta encargada no se hizo esperar, ya que en la noche de este mismo día, lejos de celebrarlo como un triunfo político personal, lo presentó como una reivindicación del país.

“Yo agradezco porque hoy la noticia es que se dio el reconocimiento legal del gobierno de Venezuela. Eso no es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país”, dijo Rodríguez en sus primeras declaraciones tras el anuncio.

El reconocimiento llegó el 7 de marzo, cuando Trump lo confirmó públicamente durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami. “Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro”, afirmó el mandatario estadounidense ante una docena de líderes latinoamericanos aliados de Washington.

El anuncio llegó una semana después de que ambos países restablecieran relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019 por cuenta de la ruptura con el régimen de Nicolás Maduro, capturado en enero de este año por fuerzas estadounidenses.

Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela Foto: Getty Images

El reconocimiento fue formalizado también ante la justicia estadounidense. El Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Nicolás Maduro que reconoce a Rodríguez como jefa de Estado. El encargado para Latinoamérica, Michael Kozak, envió una carta al fiscal Jay Clayton para comunicar a la corte que “Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela”.

La medida debilita la posición procesal de Maduro, quien en el juicio que afronta en Nueva York por presunto narcotráfico ha planteado su defensa como presidente de Venezuela y ha pedido que se financie con fondos del Estado venezolano.

Estados Unidos está negociando con Venezuela la extradición de Alex Saab, según el ‘New York Times’

Delcy Rodríguez, sin embargo, evitó referirse a su antecesor y centró su mensaje en las implicaciones prácticas del reconocimiento para la población. “Que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicio, en materia de salud, de educación. Eso para mí es lo importante”, afirmó.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

La presidenta encargada también confirmó que el diálogo con Washington es cotidiano. “Tenemos relaciones diplomáticas y todos los días tenemos conversaciones”, dijo, y mencionó como ejemplo la posibilidad de que Venezuela retome importaciones de medicamentos y equipamiento médico. “Así como Estados Unidos nos compra petróleo o compra oro, nosotros podemos comprar medicina”, señaló.

Al cierre de sus declaraciones, Rodríguez convocó a la unidad interna y amplió el marco del reconocimiento. “Así que ese reconocimiento lo aceptamos con humildad, con modestia como país para que podamos seguir avanzando en Unión Nacional”, dijo. “La campaña debe ser una campaña por Venezuela, por la salud de Venezuela, la salud política, la salud económica, la salud social, y aquí todas las organizaciones van a tener cabida”.

Delcy Rodríguez se enfrenta a Donald Trump por Nicolás Maduro: “No somos un país de narcotraficantes”

Es de recordar que el proceso bilateral promovido por Estados Unidos prevé tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática. E incluye una hoja de ruta orientada a la celebración de elecciones libres reconocidas internacionalmente.