Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descartó este miércoles establecer un calendario “artificial” para unas elecciones en Venezuela, si bien ha alentado a las autoridades del país latinoamericano ante la necesidad de “legitimar su Gobierno mediante unas elecciones”. “Ellos lo saben”, ha manifestado.

“No sé si habríamos establecido un calendario artificial. Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que podrían querer participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero”, señaló en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde asistió a una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense celebró que “se han dado pasos muy positivos, se ha liberado a cientos de presos políticos, se ha cerrado la infame prisión del Helicoide, se ha aprobado una ley de amnistía”, pero ha matizado que esto “no es suficiente”, al ser preguntado por la posibilidad de convocar comicios en el país latinoamericano.

“Les diré esto y lo diré sin disculpas ni temores: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas”, aseguró Rubio. “El progreso que se está logrando es sustancial, pero aún queda un largo camino por recorrer”.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en el centro de la tensión política tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Rubio destacó que estos gestos de las autoridades bajo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sí “empiezan a sentar las bases para que la sociedad civil funcione” en Venezuela y, en este sentido, ha presumido del “buen trabajo” realizado por Washington “colaborando” con el Ejecutivo de la que fuera ‘número dos’ de Nicolás Maduro.

“No se ha producido una migración masiva, no ha habido guerra civil, no ha habido violencia; al contrario, se ha observado una estabilidad real sobre el terreno y un aumento de la productividad en los sectores clave”, defendió.

En cualquier caso, el representante diplomático reclamó la existencia de partidos políticos “constituidos”, movimientos políticos, un “entorno mediático que permita las personas hacer campaña”, así como que “haya candidatos que puedan presentarse” a una eventual cita electoral.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania. Foto: AP

“Muchas de las personas que estaban en la cárcel estaban allí porque eran candidatos o porque apoyaban a candidatos o participaban en política. Por lo tanto, para celebrar elecciones es necesario contar con una sociedad civil y política real, y eso comienza, en el caso de Venezuela, con la ley de amnistía, la liberación de los presos políticos y la posibilidad de que los venezolanos que viven en el extranjero y desean participar en la vida política del país puedan regresar”, consideró.

Al hilo, ha señalado que también “hay que tener en cuenta cómo pueden votar los venezolanos que viven en el extranjero”, tras apuntar a que el expresidente Hugo “Chávez prohibió en su momento el voto consular, al igual que Maduro, porque estaban perdiendo muchos votos, como se puede imaginar”.

“Así que ahí está: hay un camino”, ha celebrado, recordando que “ni siquiera han pasado nueve semanas desde la captura de Maduro” en el ataque estadounidense sobre Caracas el pasado 3 de enero que dejó un centenar de muertos. “Creo que la vida en Venezuela hoy en día no es lo suficientemente buena, pero es sustancialmente mejor que hace nueve semanas, cuando esto podría haber tomado un rumbo muy diferente”, advirtió.

Con información de Europa Press.