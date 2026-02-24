Donald Trump condecoró a piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro y contó detalles inéditos de la operación

Durante su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio, en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, relató la operación ocurrida el pasado 3 de enero para capturar al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, donde era fuertemente custodiado por fuerzas tanto venezolanas como cubanas.

El mandatario destacó la acción de Eric Slover, jefe de misión y piloto de un helicóptero Chinook que, pese a recibir múltiples impactos de bala en la pierna y la cadera, logró maniobrar bajo fuego enemigo, aterrizar en el punto clave y permitir la neutralización de las ametralladoras, asegurando el éxito de la incursión en tierras venezolanas y la supervivencia de los soldados de su tropa.

“Llevaba, como se pueden imaginar, muchísimos combatientes estadounidenses… Eric condujo el Chinook al amparo de la noche y descendió rápidamente sobre la fortaleza militar de Maduro, fuertemente protegida”, dijo el presidente al relatar el desarrollo de la operación, en la que las ametralladoras enemigas le dispararon al piloto.

El suboficial Eric Slover, herido durante la redada para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión. Foto: AFP

“Era una importante instalación militar, protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china. ¿Cómo resultó? No muy bien. Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera, una bala tras otra. Recibió cuatro disparos agonizantes que le destrozaron la pierna en numerosos pedazos", contó el mandatario.

Trump detalló cómo Slover fue alcanzado por varios proyectiles antes de completar la maniobra. “Liberar a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro era lo único en lo que Eric pensaba. Entonces, mientras sangraba a borbotones, la sangre fluía de vuelta por el pasillo; el helicóptero aterrizó en un ángulo pronunciado.

“Y, sin embargo (…) el helicóptero aterrizó… salvando las vidas de sus compañeros guerreros…”, dijo el mandatario, resaltando el impacto de esa acción en el éxito de la misión.

Donald Trump narró como fue la escena que enfrentó el piloto en Caracas. Foto: AP

El presidente describió la escena con imágenes vívidas. “Eric maniobró su helicóptero con todas esas vidas y almas para enfrentarse al enemigo y dejar que sus artilleros eliminaran la amenaza, dar la vuelta al helicóptero para que los artilleros pudieran encargarse del asunto, salvando las vidas de sus compañeros guerreros de lo que podría haber sido un accidente catastrófico en lo profundo del territorio enemigo”, contó el mandatario.

“Solo después de aterrizar con seguridad el helicóptero con todos los guerreros a bordo en el lugar exacto, lo cual era vital para la misión, probablemente habríamos tenido que cancelarla si eso no hubiera sucedido, Eric le dijo a su copiloto, también herido pero no tan gravemente, que tomara el control”, narró Donald Trump antes de anunciar la entrega de la medalla al piloto, quien estaba en compañía de su esposa.