Mundo

Donald Trump condecoró a piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro y contó detalles inéditos de la operación

El mandatario contó cómo el militar fue herido en dos ocasiones durante el asalto a Fuerte Tiuna en Caracas el pasado 3 de enero.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de febrero de 2026, 11:04 p. m.
Donald Trump y Eric Slover.
Donald Trump y Eric Slover. Foto: AFP

Durante su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio, en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, relató la operación ocurrida el pasado 3 de enero para capturar al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, donde era fuertemente custodiado por fuerzas tanto venezolanas como cubanas.

El mandatario destacó la acción de Eric Slover, jefe de misión y piloto de un helicóptero Chinook que, pese a recibir múltiples impactos de bala en la pierna y la cadera, logró maniobrar bajo fuego enemigo, aterrizar en el punto clave y permitir la neutralización de las ametralladoras, asegurando el éxito de la incursión en tierras venezolanas y la supervivencia de los soldados de su tropa.

Migración, Irán, Venezuela y una era dorada: el discurso de Trump del Estado de la Unión 2026; estos fueron los momentos más relevantes de la jornada

“Llevaba, como se pueden imaginar, muchísimos combatientes estadounidenses… Eric condujo el Chinook al amparo de la noche y descendió rápidamente sobre la fortaleza militar de Maduro, fuertemente protegida”, dijo el presidente al relatar el desarrollo de la operación, en la que las ametralladoras enemigas le dispararon al piloto.

El suboficial Eric Slover, herido durante la redada para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión.
El suboficial Eric Slover, herido durante la redada para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión. Foto: AFP

“Era una importante instalación militar, protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china. ¿Cómo resultó? No muy bien. Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera, una bala tras otra. Recibió cuatro disparos agonizantes que le destrozaron la pierna en numerosos pedazos", contó el mandatario.

Mundo

Así fue el momento en que el equipo olímpico de hockey de Estados Unidos entró al Capitolio en medio del discurso de Donald Trump

Mundo

Congresistas demócratas llevaron a víctimas de Jeffrey Epstein al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

Mundo

Ataque armado en México deja muerto al hijo de la alcaldesa de Bacanora; autoridades descartan atentado directo y apuntan a disputa vial

Mundo

Donald Trump habló en su discurso sobre los envíos de petróleo desde Venezuela, al que llama “amigo y socio”

Mundo

Avión de American Airlines aterriza en EE. UU. con impactos de bala tras despegar desde Colombia; investigan daños en el alerón

Mundo

Migración, Irán, Venezuela y una “era dorada”: el discurso de Trump del Estado de la Unión 2026; estos fueron los momentos más relevantes de la jornada

Estados Unidos

Disparados casos de sarampión en Estados Unidos, expertos preocupados por cifras récord

Mundo

¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

Estados Unidos

La medida que podría tomar Estados Unidos para la construcción de muro fronterizo

Mundo

Entran en vigor los nuevos aranceles globales de Donald Trump. Hay sorpresa por los porcentajes

Trump detalló cómo Slover fue alcanzado por varios proyectiles antes de completar la maniobra. “Liberar a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro era lo único en lo que Eric pensaba. Entonces, mientras sangraba a borbotones, la sangre fluía de vuelta por el pasillo; el helicóptero aterrizó en un ángulo pronunciado.

Donald Trump habló en su discurso sobre los envíos de petróleo desde Venezuela, al que llama “amigo y socio”

“Y, sin embargo (…) el helicóptero aterrizó… salvando las vidas de sus compañeros guerreros…”, dijo el mandatario, resaltando el impacto de esa acción en el éxito de la misión.

Donald Trump
Donald Trump narró como fue la escena que enfrentó el piloto en Caracas. Foto: AP

El presidente describió la escena con imágenes vívidas. “Eric maniobró su helicóptero con todas esas vidas y almas para enfrentarse al enemigo y dejar que sus artilleros eliminaran la amenaza, dar la vuelta al helicóptero para que los artilleros pudieran encargarse del asunto, salvando las vidas de sus compañeros guerreros de lo que podría haber sido un accidente catastrófico en lo profundo del territorio enemigo”, contó el mandatario.

“Solo después de aterrizar con seguridad el helicóptero con todos los guerreros a bordo en el lugar exacto, lo cual era vital para la misión, probablemente habríamos tenido que cancelarla si eso no hubiera sucedido, Eric le dijo a su copiloto, también herido pero no tan gravemente, que tomara el control”, narró Donald Trump antes de anunciar la entrega de la medalla al piloto, quien estaba en compañía de su esposa.

Más de Mundo

Donald Trump

Así fue el momento en que el equipo olímpico de hockey de Estados Unidos entró al Capitolio en medio del discurso de Donald Trump

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, habla durante una conferencia de prensa para sobrevivientes de Jeffrey Epstein.

Congresistas demócratas llevaron a víctimas de Jeffrey Epstein al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

x

Ataque armado en México deja muerto al hijo de la alcaldesa de Bacanora; autoridades descartan atentado directo y apuntan a disputa vial

Donald Trump

Donald Trump habló en su discurso sobre los envíos de petróleo desde Venezuela, al que llama “amigo y socio”

Reconocimiento a American Airlines

Avión de American Airlines aterriza en EE. UU. con impactos de bala tras despegar desde Colombia; investigan daños en el alerón

Donald Trump

Migración, Irán, Venezuela y una “era dorada”: el discurso de Trump del Estado de la Unión 2026; estos fueron los momentos más relevantes de la jornada

Sarampión en Estados Unidos, cifras alarmantes.

Disparados casos de sarampión en Estados Unidos, expertos preocupados por cifras récord

Imágenes del incendio del bar en Crans-Montana en Suiza

En video quedó captado el momento en que se inició el incendio en un bar en Suiza: 41 personas perdieron la vida

Se estima que el Museo del Louvre tiene unas 350,000 piezas.

Crisis en el Louvre: dimite su presidenta tras el robo de joyas y Macron la acepta

Noticias Destacadas