Este martes, 24 de febrero, el presidente de Estados Unidos se presentará ante el Congreso y toda la Nación para rendir cuentas a un poco más de un año de Gobierno, que ha estado marcado por turbulencias internacionales, como la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, las contundentes leyes de inmigración y sus duros aranceles que modificaron el mercado mundial.

¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

Ante todos los legisladores del país, Trump presentará un balance sobre economía, el estatus actual del país y el trabajo que ha realizado en su segundo mandato.

Se trata del discurso del Estado de la Unión, el cual tendrá lugar a las 9:00 p. m. en Colombia y Estados Unidos, y será transmitido en vivo por la página oficial de la Casa Blanca y otros medios de renombre.

Siga el minuto a minuto del importante discurso:

8:20 p. m.: Empiezan a llegar legisladores e invitados especiales antes del discurso

Una hora antes de que el presidente se presente en el Capitolio, decenas de senadores y representantes ya ocupaban sus puestos en el Congreso. Aunque los legisladores mantienen sus posturas políticas, se vio a algunos demócratas y republicanos conversar en los pasillos del recinto.

WATCH LIVE: Lawmakers, guests arrive at US Capitol ahead of State of the Union https://t.co/f7smQyBONG — Fox News (@FoxNews) February 25, 2026

7:40 p. m.: El presidente podría romper un récord de su discurso

Trump tiene el récord del discurso más largo de la historia del Estado de la Unión; el año pasado estuvo frente al Congreso por 1 hora y 40 minutos.

El comentarista de Fox News, Jesse Watters, aseguró que “Trump me dijo que, cuando las cadenas te dan tiempo, ¡lo aprovechas! Esta noche se tomará todo el tiempo que necesite“.

7:30 p. m.: Víctima de Jeffrey Epstein asistirá al discurso

Lisa Phillips, invitada de la representante demócrata estadounidense Maxine Dexter, del estado de Oregon, aseguró que solo espera “algún tipo de reconocimiento” por parte del presidente Trump.

“No nos detendremos hasta que se publiquen todos los archivos”, dijo, según declaraciones que recopila AP, además de asegurar que sostiene una relación “cercana” con otras sobrevivientes del pedófilo.

6:30 p. m.: Invitados de honor de la primera dama, Melania Trump

Everest Nevraumont, de 11 años, es la invitada especial de este martes, debido a su conocimiento sobre el uso de inteligencia artificial para aprender, uno de los temas bandera de Melania Trump, quien defiende el uso de la tecnología para potenciar habilidades en pro de la comunidad.

6:20 p. m.: Demócratas invitan a personas afectadas por las políticas migratorias

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) presentó a sus invitados de honor: personas quienes enfrentaron la deportación de sus familiares, un sobreviviente de un tiroteo por parte de agentes federales y personas que han sido detenidas por las autoridades de inmigración.