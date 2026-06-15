Líderes europeos celebraron acuerdo entre Estados Unidos e Irán y pidieron una reapertura de Ormuz “sin restricciones”

Los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia celebraron “con gran satisfacción” el anuncio del “memorando de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que calificaron de “urgente” que se reabra el estrecho de Ormuz con una “incondicional” libertad de navegación y “sin restricciones”.

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“Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Felicitamos a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todas las partes implicadas, incluidos Pakistán, Qatar y el resto de mediadores, por este avance diplomático”, indicaron los líderes de esos cuatro países en una declaración conjunta en la cual tildaron de “esencial” la “reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones”.

Al hilo, el texto difundido por el Elíseo pone de manifiesto la disposición de las cuatro administraciones europeas a impulsar una misión “estrictamente defensiva e independiente” a fin de “garantizar la seguridad de la navegación comercial y llevar a cabo operaciones de desminado”.

El propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró en redes sociales, a ese respecto, que “los medios están disponibles y listos para ser desplegados”, en la medida en que, reiteró, “la reanudación del tráfico marítimo, sin restricciones ni peajes, es una condición indispensable para la estabilidad regional y la economía mundial”.

Reivindicando al tiempo presente como un “momento propicio” para “restablecer la estabilidad regional” y “estabilizar la economía mundial”, el texto conjunto resalta como “fundamental” que “concluyan las negociaciones en detalle” y que el acuerdo “se aplique de forma rápida y exhaustiva”.

Por ello, el canciller alemán, Friedrich Merz, insistió sobre la necesidad de que el mismo sea aplicado “con determinación”, de manera que se allane el camino hacia una economía mundial “revitalizada” y un Oriente Próximo “más seguro”.

Por otra parte, las administraciones firmantes de la declaración conjunta hicieron hincapié en la importancia de que Irán no “adquiera nunca” un arma nuclear, algo para lo cual sus líderes mostraron su disposición a colaborar con Teherán, Washington y el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

“Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear”, reza el comunicado.

En ese sentido, el primer ministro británico, Keir Starmer, defendió que para que cualquier paz “sea duradera” será “esencial” que “los compromisos adquiridos” y, en especial, los relacionados con el programa nuclear iraní “sean sólidos, verificables y se cumplan íntegramente”.

“La postura firme y de larga data del Reino Unido sigue siendo que Irán nunca debe poseer armas nucleares”, dijo Starmer en un mensaje publicado en redes sociales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se refirió a l acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Foto: Carlos Jasso/POOL AFP via AP

Finalmente, tras avanzar que trabajarán “intensamente” con Estados Unidos, Irán y los socios regionales para “aprovechar este momento, mantener el impulso y alcanzar una solución diplomática a largo plazo”, los líderes signantes del texto reafirmaron su “pleno apoyo” a la estabilidad, soberanía e integridad territorial de Líbano", así como a la importancia de un alto el fuego “sólido”.

De parte de Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, indicó que el marco acordado entre Estados Unidos e Irán es “una oportunidad de paz que debe ser aprovechada”, incidiendo en que esto debe llegar a “un acuerdo integral” y recalcando además que las hostilidades tienen que cesar también en Líbano.

“Los principios son claros: Irán no puede dotarse del arma nuclear y la libertad de navegación debe ser garantizada”, señaló, subrayando que Italia está lista junto a otros socios para “contribuir a una presencia naval internacional que acompañe la plena reapertura del estrecho de Ormuz”.

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Otros líderes piden aprovechar la oportunidad para dejar la guerra atrás

Otros dirigentes europeos que se han pronunciado sobre el principio de acuerdo entre Washington y Teherán ha sido la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que dio la bienvenida al marco “para detener las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz”.

“Importante para la seguridad y la estabilidad en la región y a nivel global. Elogio los esfuerzos diplomáticos de los socios”, señaló un mensaje de su oficina que indica que Dinamarca está comprometida “a apoyar los esfuerzos para garantizar la libertad de navegación”.

De lado de Austria, el canciller Christian Stocker, hizo un llamado a la “implementación rápida y completa del memorando”, incluida la apertura permanente del estrecho de Ormuz. “Este acuerdo abre una ventana para negociaciones hacia un Oriente Próximo “más estable y seguro”. En este sentido ha pedido un tono constructivo ara abordar “los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán”.

“Ahora es importante que se restablezca rápidamente un paso libre y seguro a través del estrecho de Ormuz”, valoró por su parte el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, quien insistió en que es un paso “crucial para el comercio mundial” y “del que países como Suecia dependen”. De todos modos indicó que una solución “a largo plazo” a la crisis “debe incluir que a Irán no se le permita adquirir armas nucleares ni amenazar la seguridad en la región y en Occidente”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó las víctimas que deja la guerra en Irán y subrayó que el acuerdo de paz debe “poner fin a este sinsentido”, además de ser respetado por todos los actores y “marcar el inicio de una nueva etapa en Oriente Próximo”.

“Celebremos. Pero no olvidemos. Y aprendamos de una vez por todas que la guerra es un fracaso. El diálogo y la diplomacia son el único camino”, recaldó.

Su homólogo portugués, Luís Montenegro, indicó que el acuerdo “debería permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, el retorno a la vía diplomática para hacer frente al programa nuclear de Teherán y el fin de los ataques iraníes a los países vecinos”. De esta forma insistió en que la paz y la estabilidad “son esenciales” y la libertad de navegación “debería ser total y sin restricciones”.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, recalcó que el acuerdo “es una oportunidad que el mundo debe aprovechar para avanzar hacia una nueva era y dejar atrás los conflictos”, tras incidir en que la última década ha estado marcada por demasiadas guerras con efectos globales.

Este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Irán para levantar de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán confirmó el mismo tras asegurar haber “obligado” a Washington a aceptar sus condiciones.

No obstante, el acuerdo provisional de paz lo dio a conocer el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien dijo que la ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza.

*Con información de Europa Press