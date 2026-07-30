Enclave español al límite: 1.500 migrantes llegan desde Marruecos y agravan la crisis

El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta declaró este jueves una “emergencia humanitaria y social” tras la llegada de unos 1.500 migrantes procedentes de Marruecos durante los últimos días, una situación que superó la capacidad de los centros de acogida del enclave español en el norte de África.

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Ceuta, junto con Melilla, enclaves de España, constituye la única frontera terrestre que la Unión Europea mantiene con África, por lo que ambos territorios representan una de las principales puertas de entrada para los migrantes que buscan llegar al continente europeo.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, en declaraciones a la televisión pública española TVE.

“En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes”, a un ritmo de “200 personas por día”, por lo que “los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados”, precisó.

Las autoridades españolas reforzaron la vigilancia en el espigón de El Tarajal para contener el ingreso de migrantes. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a decenas de hombres y adolescentes llegando a nado desde la costa marroquí hasta las playas de la ciudad.

Frente al aumento de llegadas, el Gobierno español aseguró que trabaja de manera coordinada para atender la emergencia. El Ministerio del Interior afirmó en un comunicado que las autoridades están “actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta”.

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Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará este viernes a la ciudad autónoma para supervisar la evolución de la crisis.

De igual forma, ambos gobiernos acordaron acelerar la devolución de las personas que ingresaron de manera irregular, especialmente de quienes cruzaron masivamente este jueves por el espigón de El Tarajal.

España y Marruecos acordaron fortalecer la coordinación para acelerar la devolución de quienes ingresen de forma irregular a Ceuta. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Hasta el 15 de julio, el Gobierno español no había registrado este año la llegada de migrantes por vía marítima a Ceuta. En todo 2025, únicamente cuatro personas ingresaron al enclave por esa ruta.

Aunque Ceuta atraviesa un fuerte aumento en la llegada de migrantes, la principal vía de acceso irregular a España continúa siendo el archipiélago de Canarias, ubicado frente a la costa africana.

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La ciudad ya había vivido una situación similar en 2021, cuando más de 10.000 migrantes cruzaron desde Marruecos en apenas dos días. Ese episodio ocurrió en medio de una crisis diplomática entre ambos países, después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder del Frente Polisario.

Las tensiones comenzaron a disminuir en 2022, cuando el Gobierno español modificó su postura sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan de autonomía propuesto por Marruecos para ese territorio.

*Con información de AFP y EuropaPress.