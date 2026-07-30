El príncipe Harry y Elton John podrían tener que pagar millonaria demanda tras perder juicio contra reconocido medio

El príncipe Harry, el cantante Elton John y otras cinco personalidades podrían tener que pagar millones de dólares para indemnizar al propietario de los diarios Daily Mail y Mail On Sunday, contra quien perdieron un juicio a principios de julio.

El Tribunal Superior de Londres dictaminó, tras dos meses de juicio, que estos demandantes no habían logrado demostrar que los tabloides hubieran interceptado mensajes de voz o escuchado conversaciones telefónicas para alimentar unos cincuenta artículos publicados entre 1993 y 2018.

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Durante una audiencia destinada a resolver la cuestión de los gastos judiciales, que comenzó el miércoles ante el mismo tribunal, la empresa propietaria de ambos periódicos, Associated Newspapers Limited (ANL), indicó que había gastado un total de 34,5 millones de libras (46,2 millones de dólares) durante los cuatro años de procedimiento.

Un grupo de demandantes, entre ellos el príncipe Harry, duque de Sussex, Sir Elton John y Elizabeth Hurley, demandó al Daily Mail. Foto: Getty Images

El abogado de ANL reclama a la justicia una indemnización que cubra una gran parte de los gastos incurridos, con un primer pago de 9,9 millones de libras (13,3 millones de dólares) en un plazo de quince días.

Según este abogado, el litigio “no había sido ordinario y razonable”, sino que había implicado un “ataque en todos los frentes” contra ANL y un “aluvión de publicidad” que perjudicó la reputación de los periodistas durante años.

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El hijo de Carlos III y los demás demandantes, entre ellos la actriz Liz Hurley y el marido de Elton John, David Furnish, habían contratado un seguro que cubría hasta 16,2 millones de libras (21,7 millones de dólares) en gastos, según las conclusiones escritas de su abogado. Si la justicia acepta la solicitud de ANL, en teoría podrían tener que pagar de su propio bolsillo hasta 18,3 millones de libras (24,5 millones de dólares).

Elton John. Foto: AFP / Alex Wong

El abogado de los demandantes criticó los gastos judiciales “vertiginosos” asumidos por ANL, que superaron ampliamente un presupuesto aprobado previamente por la justicia, y estimó que un posible pago de “millones” tendría “consecuencias muy graves” para sus clientes.

El abogado también defendió que el príncipe Harry, que había denunciado un fallo “incoherente” y “chocante”, y los demás demandantes, se habían “comportado de manera honesta y de buena fe”.

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Por ello, el abogado de los demandantes solicita reembolsar unos gastos más reducidos basándose en la escala estándar de la justicia, y propone pagar un anticipo de 8 millones de libras (10,7 millones de dólares). La audiencia continuará el jueves, y la decisión debería ser comunicada por escrito en una fecha posterior.

Con información de AFP.